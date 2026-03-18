Dueña de funeraria fue condenada tras escandaloso caso por entregar concreto en lugar de cenizas

Una mujer identificada como Carie Hallford, exdueña de una funeraria, fue condenada el pasado lunes 17 de marzo tras comprobarse que engañó a sus clientes al entregar urnas con concreto en lugar de cenizas reales.

El caso generó indignación desde que salió a la luz en 2023, cuando se descubrió que, además, ocultó cerca de 200 cuerpos en descomposición.

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El funcionamiento de la funeraria

Carie y su esposo, Jon Hallford, administraban la funeraria Return to Nature, en Colorado, Estados Unidos, donde en lugar de realizar los procesos adecuados de cremación, almacenaban los cuerpos en condiciones inadecuadas.

Decenas de familias fueron engañadas por la pareja. (ChatGPT/IA)

Las investigaciones determinaron que la exdueña retuvo alrededor de 130 mil dólares (más de 60 millones de colones) correspondientes a servicios funerarios.

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Además, ella y su esposo engañaron al gobierno federal para obtener ayudas monetarias durante la pandemia. Carie admitió haber utilizado 900 mil dólares (más de 420 millones de colones) en lujos personales, aunque posteriormente se retractó de esa declaración.

Condenas y delitos

La pareja fue acusada de múltiples delitos, entre ellos fraude, abuso de cadáveres, robo, lavado de dinero y falsificación.

En el caso de Jon, ya había sido condenado en junio del año anterior a 20 años de prisión, además de pagar más de un millón de dólares (más de 400 millones de colones) como indemnización a las víctimas.

Por su parte, Carie Hallford recibió una pena de 18 años de prisión federal, además de tres años de libertad condicional supervisada. También deberá pagar más de un millón de dólares como indemnización.