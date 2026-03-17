Joven de 14 años fue detenido tras supuestamente dispararle a su madre por un impactante motivo

Un joven de 14 años fue acusado de dispararle a su madre, Theresa McIntosh, tras una supuesta discusión por una tableta.

El hecho ocurrió el 7 de marzo en Cheyenne, Estados Unidos, según reportó People en Español.

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Los hechos

Las autoridades acudieron al lugar tras recibir el reporte de una mujer, de 41 años, con un disparo en la parte posterior de la cabeza. Fue encontrada inconsciente y trasladada a un hospital, donde falleció horas después a causa de sus heridas.

La noticia ha generado conmoción internacional. (Shutterstock)

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La investigación

Según las declaraciones, el joven habría discutido con su madre por una tableta que presuntamente tomó de un cliente del negocio de limpieza de la víctima. El menor fue detenido en la escena.

Posibles consecuencias

El caso fue clasificado como asesinato en primer grado, por lo que el adolescente podría ser juzgado como adulto y enfrentar una pena de cadena perpetua. Su padre indicó que el joven recibía atención psicológica y medicación.