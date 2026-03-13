Niño de 13 años habría golpeado y dejado inconsciente a su padre por una poderosa razón

Un niño de 13 años protagonizó un fuerte episodio familiar en Alabama, Estados Unidos, luego de que, presuntamente, dejara inconsciente a su padre mientras intentaba defenderse de un ataque.

Según información difundida por People en Español, el hombre identificado como Daniel Hernández habría intentado estrangular a una mujer durante una discusión, por lo que el menor lo habría confrontado.

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En ese momento, el padre habría intentado agredirlo utilizando una bicicleta.

Así quedó el rostro de Daniel Hernández tras los golpes del menor. (BALDWIN COUNTY SHERIFF'S OFFICE/BCSO)

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Menor habría actuado en defensa

Ante la situación, el adolescente se defendió y lo golpeó en el rostro hasta dejarlo inconsciente. Imágenes difundidas por medios internacionales muestran al hombre con golpes visibles en los ojos, la nariz, la frente y la boca.

Las autoridades informaron que Hernández fue detenido y que, aparentemente, se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. El sujeto enfrenta cargos por violencia doméstica y el caso continúa bajo investigación.