Internacionales

Niño de 13 años habría golpeado y dejado inconsciente a su padre por una poderosa razón

El menor habría confrontado a su padre tras presuntamente agredir a una mujer

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Un niño de 13 años protagonizó un fuerte episodio familiar en Alabama, Estados Unidos, luego de que, presuntamente, dejara inconsciente a su padre mientras intentaba defenderse de un ataque.

Según información difundida por People en Español, el hombre identificado como Daniel Hernández habría intentado estrangular a una mujer durante una discusión, por lo que el menor lo habría confrontado.

LEA MÁS: Sacerdote Alberto Ravagnani renunció a su cargo y sorprendió al confesar la tentación que lo llevó a hacerlo

En ese momento, el padre habría intentado agredirlo utilizando una bicicleta.

BALDWIN COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Así quedó el rostro de Daniel Hernández tras los golpes del menor. (BALDWIN COUNTY SHERIFF'S OFFICE/BCSO)

LEA MÁS: Profesor murió tras una broma de sus estudiantes con papel higiénico

Menor habría actuado en defensa

Ante la situación, el adolescente se defendió y lo golpeó en el rostro hasta dejarlo inconsciente. Imágenes difundidas por medios internacionales muestran al hombre con golpes visibles en los ojos, la nariz, la frente y la boca.

Las autoridades informaron que Hernández fue detenido y que, aparentemente, se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. El sujeto enfrenta cargos por violencia doméstica y el caso continúa bajo investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Niño ataca a su padreAgresiónAlabamaEstados Unidos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.