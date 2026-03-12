Sacerdote Alberto Ravagnani renunció a su cargo y sorprendió al confesar la tentación que lo llevó a hacerlo

El sacerdote italiano Alberto Ravagnani, conocido por su presencia en redes sociales y su forma cercana de hablar sobre la fe, anunció que decidió dejar el ministerio sacerdotal por una tentación que no pudo dominar.

El religioso, que se desempeñaba como vicario en la parroquia San Gottardo al Corso, en Milán, comunicó su decisión mediante un video en el que explicó: “He decidido dejar el ministerio sacerdotal”.

LEA MÁS: Profesor murió tras una broma de sus estudiantes con papel higiénico

A partir de ese momento dejó de celebrar misas, abandonó su cargo parroquial y también su participación en la pastoral juvenil de la diócesis.

Alberto Ravagnani se hizo muy popular en redes. (Alberto Ravagnani/Instagram)

Motivos detrás de su decisión

Más adelante, el ahora exsacerdote explicó que, aunque ama a Dios, decidió dejar el ministerio porque no podía cumplir con el compromiso del celibato, es decir, vivir sin mantener relaciones íntimas.

LEA MÁS: Así luce la tumba de El Mencho una semana después de su entierro

Ravagnani también expresó algunas críticas hacia ciertos aspectos de la Iglesia católica y señaló que seguirá activo en sus redes sociales, donde mantiene una comunidad numerosa de seguidores.

El religioso se volvió especialmente popular durante la pandemia al publicar contenidos dirigidos a jóvenes sobre fe y espiritualidad.

Sin embargo, también recibió críticas por compartir videos entrenando en el gimnasio o por colaborar con marcas, lo que algunos consideraban un estilo informal.