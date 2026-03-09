Así luce la tumba de El Mencho una semana después de su entierro

Hace una semana se realizó el entierro de El Mencho, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, un hecho que generó una ola de violencia en varias zonas de México.

El diario El Universal difundió imágenes que muestran cómo luce actualmente la tumba donde fue sepultado el líder criminal.

Flores y vigilancia alrededor del sitio

En las fotografías compartidas por el medio internacional se observan decenas de coronas y arreglos florales de rosas rojas y blancas, además de figuras en forma de gallo, un símbolo asociado a la estética de El Mencho.

El entierro de El Mencho fue hace una semana. (Salvador Corona/El Universal)

Aunque en el panteón, llamado Recinto de la Paz, no hay autoridades federales o estatales, el lugar se mantiene vigilado. Según el reporte, personas conocidas como “halcones” y que formarían parte de la banda, se encuentran dispersas en la zona monitoreando a quienes se acercan al sitio.

Actualmente, el acceso no está restringido y el público puede acercarse, aunque la vigilancia se mantiene alrededor de la tumba.

Algunas flores están frescas y otras ya están marchitas. (Salvador Corona/El Universal)