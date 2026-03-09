Internacionales

Así luce la tumba de El Mencho una semana después de su entierro

A una semana del entierro de El Mencho, nuevas imágenes muestran su tumba

Por Yerlin Gómez Izaguirre y El Universal / México / GDA

Hace una semana se realizó el entierro de El Mencho, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, un hecho que generó una ola de violencia en varias zonas de México.

El diario El Universal difundió imágenes que muestran cómo luce actualmente la tumba donde fue sepultado el líder criminal.

Flores y vigilancia alrededor del sitio

En las fotografías compartidas por el medio internacional se observan decenas de coronas y arreglos florales de rosas rojas y blancas, además de figuras en forma de gallo, un símbolo asociado a la estética de El Mencho.

El Mencho
El entierro de El Mencho fue hace una semana. (Salvador Corona/El Universal)

Aunque en el panteón, llamado Recinto de la Paz, no hay autoridades federales o estatales, el lugar se mantiene vigilado. Según el reporte, personas conocidas como “halcones” y que formarían parte de la banda, se encuentran dispersas en la zona monitoreando a quienes se acercan al sitio.

Actualmente, el acceso no está restringido y el público puede acercarse, aunque la vigilancia se mantiene alrededor de la tumba.

El Mencho
Algunas flores están frescas y otras ya están marchitas. (Salvador Corona/El Universal)
El Mencho
Las imágenes son exclusivas de El Universal. (Salvador Corona/El Universal)
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

