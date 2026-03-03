Internacionales

Ataúd de oro y tres grúas de flores: el último y ostentoso adiós a El Mencho en México

El entierro de El Mencho estuvo rodeado de estrictas medidas de seguridad

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El pasado lunes 2 de marzo se realizó el entierro de El Mencho, señalado como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Un sepelio bajo estricta vigilancia

La ceremonia estuvo custodiada por fuerzas federales, estatales y municipales, según reportó la prensa mexicana, en medio de un amplio operativo de seguridad.

El cuerpo fue trasladado en un ataúd dorado, haciendo alusión al oro, un detalle que llamó la atención de los presentes. Durante el cortejo, una banda de música regional interpretó diversas piezas, acompañando la despedida.

El Mencho fue líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y figura clave del narcotráfico internacional. (AFP / U.S. Department of State/U.S. Department of State/AFP / U.S. Department of State/U.S. Department of State)

Además, decenas de arreglos florales de gran tamaño llegaron en tres grúas, reforzando la imagen de lujo que rodeó el acto.

Traslado y contexto en Jalisco

El cuerpo fue reclamado por su familia el sábado en Ciudad de México y posteriormente llevado a una funeraria bajo escolta de vehículos civiles y militares.

El acceso en los alrededores fue controlado por personal armado.

El sepelio se produjo mientras Jalisco intenta recuperarse de incendios y disturbios ocurridos días antes tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, de 59 años.

El MenchoEntierroAtaúd de oroMéxico
