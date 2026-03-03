Detienen a dos hombres que sin querer llevaron a policías a taller clandestino de armas

En su intento de fuga, dos hombres que fueron sorprendidos por la Policía mientras caminaban armados por un barrio limonense terminaron guiando a los oficiales hasta un taller clandestino de armas.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual informó que los hechos ocurrieron la noche de este lunes cuando los oficiales realizaban un patrullaje por el barrio de Limón 2000.

“Con una canasta plástica al hombro y armas de fuego en mano, así fueron aprehendidos dos hombres en el barrio Limón 2000.

“El hecho se dio mientras efectuaban labores de seguridad y protección ciudadana, cuando al ingresar por una de las alamedas, observaron a los sujetos de apellidos Brown y Peraza que, al verse sorprendidos, huyeron e intentaron ingresar a una infraestructura”, indicó Seguridad.

En el taller encontraron mesas de trabajo con piezas de armas. Foto MSP. (MSP/En el taller encontraron mesas de trabajo con piezas de armas. Foto MSP.)

Los oficiales, al ver el lugar, notaron que se trataba de un taller con mesas de trabajo, herramientas y diversas piezas para fabricar armas artesanales. Además, ubicaron gran cantidad de municiones.

“Entre todo lo decomisado hubo ocho armas: tres pistolas, dos armas no letales y tres armas de fabricación casera. Además, se incautaron de 428 municiones de diverso calibre, 21 cargadores, cuatro empuñaduras y dos bases de fuego”, detallaron las autoridades.

Los sospechosos fueron pasados a la Fiscalía de Flagrancia en Limón por los delitos de portación y posesión ilícita de armas y resistencia a la autoridad.

Las autoridades también dieron a conocer que hace dos días hallaron dos armas de fuego más en este barrio; se trató de un fusil AK47 y una pistola.