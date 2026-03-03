Detienen a joven que habría torturado y privado de libertad a muchacho por 3 días

Un joven de apenas 23 años fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de participar en la privación de libertad de un muchacho que, al parecer, también habría sido torturado.

La Policía Judicial informó que el sospechoso es un hombre apellidado Lara, el cual fue detenido la mañana de este martes por medio de un allanamiento realizado a una casa en Rincón Chiquito de La Guácima, en Alajuela, específicamente en calle El Mono.

LEA MÁS: Una semana sin rastro: piden ayuda para encontrar a joven desaparecida en Cartago

De acuerdo con la versión preliminar brindada por el OIJ, los hechos por los que Lara fue detenido ocurrieron en los primeros días de este 2026.

“Los hechos con los que se le vincula ocurrieron a principios de enero de este año, cuando este (Lara) en compañía de otras dos personas, supuestamente, habrían privado de libertad a un hombre de 22 años por tres días”, indicó el OIJ.

El sospechoso fue detenido en Rincón Chiquito, en La Guácima de Alajuela. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Balacera en la Guácima deja dos hombres heridos de gravedad

Extraoficialmente, se habla de que los sospechosos, en apariencia, habrían torturado a la víctima de distintas formas, como por ejemplo dejándolo al sol por varias horas, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Según la Policía Judicial, la víctima logró escapar de las garras de sus captores al aprovechar un operativo que la Fuerza Pública realizó en ese barrio y que no tenía nada que ver con su privación de libertad.

LEA MÁS: Ritual de la almohada y oraciones funcionaron: hallan cuerpo de Andrés Araya en Jacó

“Gracias a un operativo realizado por la Policía Administrativa, este logró huir del sector donde lo tenían privado de libertad y es así como los agentes iniciaron los trabajos de investigación”, añadió el OIJ.

En cuanto al motivo por el cual el joven fue retenido, las autoridades no descartan que pueda estar vinculado con un ajuste de cuentas.