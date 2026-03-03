Balacera en la Guácima deja dos hombres heridos de gravedad

Una violenta balacera estremeció a todo un barrio alajuelense, cuyos vecinos salieron de sus casas para encontrarse con una escena de pánico.

El tiroteo estuvo cerca de tener un desenlace mortal, pues dos hombres resultaron heridos de gravedad y tuvieron que ser atendidos por los cuerpos de emergencia.

Los dos heridos fueron trasladados al hospital de Alajuela. Foto Facebook (cortesía/Los dos heridos fueron trasladados al hospital de Alajuela. Foto Facebook)

De acuerdo con la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 10 p.m. en la Guácima de Alajuela, específicamente en el sector conocido como Rincón de Herrera.

Tras recibir la alerta sobre varios heridos por arma de fuego, la Benemérita despachó tres unidades, dos básicas y una de soporte avanzado.

En la escena, los paramédicos atendieron a dos hombres que presentaban impactos de bala; los mismos fueron llevados en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en el tiroteo.