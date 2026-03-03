Tráiler se trae abajo postes y deja el paso totalmente cerrado en transitada calle

Un tráiler que circulaba por San Sebastián, San José, se trajo abajo dos postes del tendido eléctrico, lo que provocó el cierre total de una calle muy transitada.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió pasadas las 3 a.m. en las cercanías de la iglesia católica de la comunidad.

El incidente ocurrió cerca de la iglesia católica. Foto Waze CR.

La versión preliminar que se maneja de momento señala que los cables del tendido eléctrico se encontraban a baja altura, por lo que el tráiler terminó enganchándolos al pasar por ahí.

Al parecer, el conductor no se percató de esa situación y, al avanzar, terminó derribando dos postes.

Personal de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ya está trabajando en la zona para rehabilitar el paso lo antes posible.