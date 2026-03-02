Una semana sin rastro: piden ayuda para encontrar a joven desaparecida en Cartago

El OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Katherine Marín Obando, de 27 años, quien fue reportada como desaparecida.

La joven fue vista por última vez el 22 de febrero del 2026 en San Francisco de Cartago. Sin embargo, la denuncia formal fue recibida por las autoridades este lunes 2 de marzo.

Katherine Marín Obando fue vista por última vez el 22 de febrero en San Francisco de Cartago. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Desde entonces, los agentes judiciales iniciaron las diligencias correspondientes para ubicarla y piden a la población brindar cualquier información que pueda ayudar a localizarla.

Si usted la ha visto o sabe dónde se encuentra, puede comunicarse de inmediato a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ o al WhatsApp 8800-0645. Cualquier dato podría ser clave para encontrar a Katherine Marín Obando.