Violenta balacera en La Guácima dejó a tres hombres heridos de gravedad

La localidad de La Guácima, en Alajuela, estuvo a punto de convertirse en escenario de un sangriento triple homicidio la noche de este lunes.

Esto por culpa de dos sicarios que desataron una aterradora balacera, la cual dejó a tres hombres heridos de gravedad.

LEA MÁS: Ritual de la almohada y oraciones funcionaron: hallan cuerpo de Andrés Araya en Jacó

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 10 p.m. en el sector de Rincón de Herrera, en La Guácima.

La balacera ocurrió en Rincón de Herrera. Foto Facebook (cortesía/Los dos heridos fueron trasladados al hospital de Alajuela. Foto Facebook)

En cuanto a los heridos, estos fueron identificados como de apellidos Arias, de 21 años; Alvarado, de 36; y Araya, de 24.

El ataque ocurrió cuando los tres hombres se encontraban juntos en la calle.

LEA MÁS: Una semana sin rastro: piden ayuda para encontrar a joven desaparecida en Cartago

“Los ofendidos se encontraban en vía pública y supuestamente fueron abordados por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes, sin mediar palabra alguna, les habrían disparado en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

Las víctimas recibieron múltiples impactos de bala en distintas partes de su cuerpo y tuvieron que ser atendidos por personas de Cruz Roja, que posteriormente los trasladó al Hospital San Rafael de Alajuela.

LEA MÁS: Denuncia al 1002 destapa robo de combustible en Alajuela: tres detenidos y 7.000 litros decomisados

En cuanto a los gatilleros, estos lograron darse a la fuga pese al operativo realizado por las autoridades.

De momento, la Policía Judicial no ha establecido cuál sería el motivo detrás del ataque, pero por como se dieron los hechos, no se descarta un presunto ajuste de cuentas.