Sucesos

Violenta balacera en La Guácima dejó a tres hombres heridos de gravedad

Al parecer, el ataque fue cometido por dos sujetos en motocicleta

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

La localidad de La Guácima, en Alajuela, estuvo a punto de convertirse en escenario de un sangriento triple homicidio la noche de este lunes.

Esto por culpa de dos sicarios que desataron una aterradora balacera, la cual dejó a tres hombres heridos de gravedad.

LEA MÁS: Ritual de la almohada y oraciones funcionaron: hallan cuerpo de Andrés Araya en Jacó

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 10 p.m. en el sector de Rincón de Herrera, en La Guácima.

Los dos heridos fueron trasladados al hospital de Alajuela. Foto Facebook
La balacera ocurrió en Rincón de Herrera. Foto Facebook (cortesía/Los dos heridos fueron trasladados al hospital de Alajuela. Foto Facebook)

En cuanto a los heridos, estos fueron identificados como de apellidos Arias, de 21 años; Alvarado, de 36; y Araya, de 24.

El ataque ocurrió cuando los tres hombres se encontraban juntos en la calle.

LEA MÁS: Una semana sin rastro: piden ayuda para encontrar a joven desaparecida en Cartago

“Los ofendidos se encontraban en vía pública y supuestamente fueron abordados por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes, sin mediar palabra alguna, les habrían disparado en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

Las víctimas recibieron múltiples impactos de bala en distintas partes de su cuerpo y tuvieron que ser atendidos por personas de Cruz Roja, que posteriormente los trasladó al Hospital San Rafael de Alajuela.

LEA MÁS: Denuncia al 1002 destapa robo de combustible en Alajuela: tres detenidos y 7.000 litros decomisados

En cuanto a los gatilleros, estos lograron darse a la fuga pese al operativo realizado por las autoridades.

De momento, la Policía Judicial no ha establecido cuál sería el motivo detrás del ataque, pero por como se dieron los hechos, no se descarta un presunto ajuste de cuentas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Balacera La GuácimaBaleados La Guácima
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.