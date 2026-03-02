Denuncia al 1002 destapa robo de combustible en Alajuela: tres detenidos y 7.000 litros decomisados

Una denuncia a la línea confidencial 1002 y una alerta generada por el sistema de monitoreo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) permitieron realizar un operativo en El Coyol, en Alajuela, que culminó con la detención de tres sospechosos y el decomiso de 7.000 litros de diésel

La presidenta de Recope, Karla Montero, explicó que la investigación se inició a principios de febrero, cuando las plataformas tecnológicas detectaron un comportamiento irregular en la zona.

Luego recibieron información confidencial de movimientos sospechosos en una bodega.

Tras el cruce de datos, se ubicó el inmueble bajo sospecha, del cual salió un camión que fue interceptado en carretera por oficiales de la Fuerza Pública y personal especializado de Recope. Dentro del vehículo se hallaron siete tanquetas cargadas con diésel.

Los sospechosos fueron detenidos durante el operativo (Recope/Recope)

El conductor fue detenido y, en un despliegue policial, otros dos sospechosos fueron capturados cuando intentaban huir.

Los tres hombres, de apellidos Méndez, Rodríguez y Peralta, quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales.

Montero subrayó que el caso evidencia la importancia de la alerta ciudadana, y pidió a quienes sepan de este tipo de casos llamar al 1002.