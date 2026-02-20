OIJ detiene a dos sospechosos por robo de combustible en Siquirres

Dos hombres de 22 y 25 años fueron detenidos en Siquirres como sospechosos del aparente delito de robo de combustible en perjuicio de Recope.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron varios allanamientos en Pacuarito y El Cairo de Siquirres.

Los investigadores recibieron la alerta a mediados a enero (cortesía/cortesía)

Según indicó el OIJ, la investigación se inició a mediados de enero, luego de que las autoridades recibieran un reporte confidencial en el que se alertaba sobre la aparente instalación ilegal de una toma en una tubería de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), ubicada en una propiedad de la zona.

LEA MÁS: Revelan identidad de conductor asesinado de 35 balazos en Río Negro de Cóbano

Tras varias diligencias de seguimiento y vigilancia, los agentes judiciales lograron identificar a los sospechosos.

Durante las intervenciones, además de detener a los sospechosos, los oficiales decomisaron varias evidencias relevantes para la causa, las cuales serán analizadas como parte del proceso judicial.

LEA MÁS: Joven reveló la impactante escena que encontró en apartamento de Nadia Peraza cuando halló extraña bolsa llena de gusanos

Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.