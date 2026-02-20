Revelan identidad de conductor asesinado de 35 balazos en Río Negro de Cóbano

El hombre que fue acribillado de 35 balazos en Río Negro, en Cóbano, ya fue identificado este viernes por las autoridades judiciales.

Según información suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima respondía al apellido Salazar, tenía 36 años y era de nacionalidad nicaragüense.

Un hombre falleció de varios balazos. Foto: ilustrativa (Suministrada/Suministrada por Reiner Montero, corresponsal GN)

El informe indica que el hombre viajaba este jueves en un vehículo cuando fue interceptado por dos hombres que iban en motocicleta. Los atacantes lo alcanzaron y le dispararon en múltiples ocasiones, impactándolo en al menos 35 oportunidades.

Tras el ataque, el cuerpo fue levantado por agentes judiciales y remitido a la Medicatura Forense, donde se le practicará la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables del homicidio.