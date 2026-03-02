Por dos perfumes lo enviaron a una larga estadía en la cárcel

Un sujeto de apellidos González Vizcaíno pasará los próximos siete años en la cárcel al ser hallado responsable de un robo agravado.

La Fiscalía de San Joaquín de Flores presentó pruebas en las que señalaban que González atacó a un hombre que caminaba en San Lorenzo, en Flores, Heredia.

“De acuerdo con la prueba presentada, González amenazó a la víctima y luego consiguió sustraerle un bolso, en el cual llevaba dos perfumes y un celular”, dijeron en la oficina de prensa del Ministerio Público.

Fiscalía de San Joaquín de Flores logró demostrar el delito ocurrido en 2021. Foto: MSP/Ilustrativa (Cortesía MSP)

La pena la dictó el Tribunal Penal de la zona, el viernes 27 de febrero anterior, luego de confirmar las pruebas presentadas, entre estas los perfumes de los que se había adueñado.

Estos hechos ocurrieron el sábado 18 de diciembre del 2021 y durante estos casi cinco años estuvo apegado al proceso.

Mientras la sentencia queda en firme, González debe permanecer en prisión preventiva.