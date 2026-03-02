Sucesos

Detienen a dos policías sospechosos de robar pertenencias de hombre ejecutado por tres sicarios

Se trata de dos oficiales que debían custodiar la escena del sangriento homicidio

Por Adrián Galeano Calvo

Dos oficiales de la Fuerza Pública, quienes debían custodiar la escena de un sangriento homicidio, fueron detenidos como sospechosos de cometer un indignante delito en ese mismo lugar.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que ambos uniformados son investigados por los aparentes delitos de alteración de escena y sustracción de bienes, es decir, robar las pertenencias del ahora fallecido.

La Policía Judicial informó que se trata de dos policías apellidados Chavarría, de 43 años, y Bravo, de 44, quienes fueron detenidos la mañana de este lunes. Ambos oficiales están destacados en la delegación de playas de Coco.

Los hechos por los que son investigados ocurrieron la madrugada del pasado sábado en playas del Coco, en Guanacaste, luego de que tres sicarios asesinaran a balazos a un motociclista apellidado Chacón, de 36 años.

Agentes del OIJ de Liberia realizaron la captura de los dos funcionarios de Fuerza Pública.
Agentes del OIJ de Liberia realizaron la captura de los dos funcionarios de Fuerza Pública. (OIJ/OIJ)

“En apariencia, los sospechosos se encontraban atendiendo la escena de un homicidio. De acuerdo con las diligencias de investigación, se logró determinar que, presuntamente, los sospechosos habrían alterado la escena del suceso y sustraído varios bienes que pertenecían a la víctima”, detalló el OIJ.

Ambos oficiales serán puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

En cuanto al crimen de Chacón, el OIJ informó que este fue cometido por tres sujetos que viajaban en un carro blanco. Horas después un carro apareció quemado no muy lejos del lugar del crimen, por lo que no se descarta que se trate del mismo carro.

“El ahora fallecido habría sido interceptado por un vehículo en el que viajaban tres hombres. Los sujetos colisionaron la motocicleta, lo que provocó que el conductor perdiera el control y cayera sobre la carretera.

“Tras la caída, los sospechosos se habrían bajado del automóvil y le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir del sitio”, informó el OIJ.

