Revelan imágenes exclusivas del lugar donde se ocultaba El Mencho antes de morir

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, provocó una ola de violencia en México y generó reacciones a nivel internacional.

A partir de este hecho, salieron a la luz datos poco conocidos sobre el lugar donde se ocultaba el líder del CJNG, revelando detalles inéditos de sus últimos movimientos antes del operativo.

De acuerdo con reportes del medio El Universal, su último refugio fue el exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club, una zona rodeada de vegetación y privacidad.

El sitio, construido con ladrillo, teja y madera, habría sido utilizado como punto estratégico para descansar y evitar ser localizado.

Según las autoridades, allí permaneció durante sus últimas horas antes del operativo desplegado por el Ejército y la Guardia Nacional.

Detalles del operativo y la vivienda

“Un día después de la operación militar que concluyó con la muerte del capo, EL UNIVERSAL pudo ingresar al inmueble donde presuntamente el michoacano vivió sus últimas horas entre pinos, jardines y un ambiente campirano, propio de esta zona serrana.

“En la exclusiva cabaña, la chapa de la puerta principal de madera fue forzada por los militares para ingresar a la residencia de dos pisos, de la que El Mencho huyó para después ser localizado entre los matorrales”, informó el medio internacional.

El reporte detalla que la entrada principal conducía a una cocina y a un comedor, donde se encontraron frutas, verduras y un refrigerador con cortes de carne y pescado. Además, se halló un medicamento llamado Tationil Plus, relacionado con la salud del capo, quien padecía insuficiencia renal.

Objetos personales y símbolos religiosos

La vivienda contaba con cuatro habitaciones en desorden, con ropa y perfumes dispersos. En uno de los cuartos se encontraron figuras religiosas, entre ellas un altar a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Chárbel y una carta con el Salmo 91 escrita en enero de este año.

También había un libro de oración de Santa Rita de Casia y un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús.

Impacto en la población

Mientras continúan las consecuencias del operativo, la población intenta retomar sus actividades cotidianas. Sin embargo, el temor persiste, con calles semivacías y numerosos negocios que aún no reabren, reflejo del impacto que dejó la caída del líder criminal.

