Infuencer señalada como amante y traicionera de El Mencho salió a defenderse y esta es su versión

Tras la muerte de El Mencho y el aumento de la violencia en México, la influencer María Julissa fue señalada en redes sociales

Por Yerlin Gómez Izaguirre y Adrián Galeano Calvo

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, provocó una escalada de violencia, bloqueos y enfrentamientos en varias regiones de México.

En ese contexto, comenzaron a circular versiones que señalaban a la influencer María Julissa como presunta amante del líder del CJNG y supuesta responsable de entregarlo a las autoridades, afirmaciones que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

María Julissa responde a las acusaciones

Ante los señalamientos, la creadora de contenido de 25 años, con más de tres millones de seguidores en Instagram, decidió salir al paso de dichas versiones.

Instagram María Julissa
María Julissa salió a defenderse tras los rumores.

“Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente.

“En los últimos días he visto que se está difundiendo información en redes sociales que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, escribió María Julissa.

Llamado contra la desinformación

La influencer aseguró que la información difundida es falsa y carece de fundamentos, además de pedir responsabilidad al compartir contenidos.

“La desinformación puede causar mucho daño”, recalcó.

Finalmente, agradeció los mensajes de apoyo recibidos mientras su publicación supera las 22 mil reacciones, en medio de un escenario marcado por la desinformación y la tensión social.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

