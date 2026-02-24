Infuencer señalada como amante y traicionera de El Mencho salió a defenderse y esta es su versión

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, provocó una escalada de violencia, bloqueos y enfrentamientos en varias regiones de México.

En ese contexto, comenzaron a circular versiones que señalaban a la influencer María Julissa como presunta amante del líder del CJNG y supuesta responsable de entregarlo a las autoridades, afirmaciones que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

LEA MÁS: Muere Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire, a los 71 años

María Julissa responde a las acusaciones

Ante los señalamientos, la creadora de contenido de 25 años, con más de tres millones de seguidores en Instagram, decidió salir al paso de dichas versiones.

María Julissa salió a defenderse tras los rumores. (María Julissa/Instagram)

“Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente.

LEA MÁS: Los problemas familiares que hoy salpican a Karol G: hermana denuncia abandono en plena pelea por custodia

“En los últimos días he visto que se está difundiendo información en redes sociales que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, escribió María Julissa.

Llamado contra la desinformación

La influencer aseguró que la información difundida es falsa y carece de fundamentos, además de pedir responsabilidad al compartir contenidos.

“La desinformación puede causar mucho daño”, recalcó.

Finalmente, agradeció los mensajes de apoyo recibidos mientras su publicación supera las 22 mil reacciones, en medio de un escenario marcado por la desinformación y la tensión social.