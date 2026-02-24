Los problemas familiares que hoy salpican a Karol G: hermana denuncia abandono en plena pelea por custodia

Karol G enfrenta un momento familiar complicado tras las declaraciones de su hermana Verónica. (AFP/La Nación)

Aunque Karol G atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, su nombre ahora se ve envuelto en una tormenta familiar que usted probablemente ya vio en redes.

El conflicto estalló luego de que su hermana mayor, Veronica Giraldo, denunciara públicamente que su expareja, Jaime Llano, busca quitarle la custodia de su hija Sophia. Pero lo que más llamó la atención no fue solo la disputa legal, sino las fuertes declaraciones contra su propia familia.

En varios videos publicados en redes sociales, Verónica aseguró sentirse sola y sin respaldo. Incluso afirmó que “su familia le está dando la espalda”, una frase que encendió las alarmas entre los seguidores de la Bichota.

La empresaria también relató episodios difíciles de su infancia y señaló que no crecieron en el entorno “ideal” que muchos creen ver en redes sociales. Sus palabras generaron debate inmediato y dividieron opiniones.

Mientras tanto, el entorno de Karol G optó por pronunciarse con cautela. Jessica Giraldo, otra de las hermanas y mánager de la artista, publicó un mensaje en el que reconoció que atraviesan un momento delicado y pidió empatía y respeto.

Verónica Giraldo y Karol G. (redes so/Verónica Giraldo,)

“Como familia estamos atravesando un momento muy sensible”, señaló, dejando claro que la prioridad es el bienestar de Verónica y de la menor.

Aunque Karol G no ha hecho declaraciones directas sobre el tema, la situación la coloca nuevamente en el centro de la conversación pública, esta vez no por música ni premios, sino por un conflicto familiar que se hizo viral.

La controversia reabre el debate sobre hasta qué punto los procesos personales deben exponerse en redes sociales y cómo estos conflictos terminan afectando la imagen de figuras públicas, incluso cuando no son protagonistas directas.