Profesor murió tras una broma de sus estudiantes con papel higiénico

El profesor Jason Hughes, de 40 años y padre de dos menores, murió tras una broma estudiantil que terminó de forma trágica en el estado de Georgia, en Estados Unidos.

Según informó People en Español, el incidente ocurrió cuando varios estudiantes decidieron cubrir con papel higiénico los árboles frente a la casa del docente como parte de una broma.

Entre los implicados se encontraba Jayden Wallace, de 18 años, quien junto con otros cuatro jóvenes huyó del lugar después de realizar la acción.

Jason Hughes tenía 40 años y era padre de dos niños. (Quisqueyano Donde Quiera/Facebook)

El accidente que provocó la muerte

CuandoHughes salió de su casa para ver lo que estaba ocurriendo, los estudiantes ya se encontraban dentro de dos vehículos. En medio de la confusión, el profesor tropezó y cayó en la carretera.

En ese momento fue atropellado por la camioneta conducida por Jayden. Tras el impacto, los jóvenes descendieron de los vehículos para intentar ayudarlo mientras llegaban los servicios de emergencia.

El profesor fue trasladado a un hospital, pero falleció poco después.

Detenciones y cargos

Las autoridades detuvieron a los cinco estudiantes involucrados. Wallace enfrenta cargos de homicidio vehicular en primer grado y conducción imprudente.

Los otros jóvenes también fueron acusados de allanamiento criminal y de arrojar basura en propiedad privada, según informaron las autoridades.