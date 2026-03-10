Internacionales

Profesor murió tras una broma de sus estudiantes con papel higiénico

Lo que comenzó como una broma organizada por varios jóvenes terminó en tragedia

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El profesor Jason Hughes, de 40 años y padre de dos menores, murió tras una broma estudiantil que terminó de forma trágica en el estado de Georgia, en Estados Unidos.

Según informó People en Español, el incidente ocurrió cuando varios estudiantes decidieron cubrir con papel higiénico los árboles frente a la casa del docente como parte de una broma.

Entre los implicados se encontraba Jayden Wallace, de 18 años, quien junto con otros cuatro jóvenes huyó del lugar después de realizar la acción.

Facebook Quisqueyano Donde Quiera
Jason Hughes tenía 40 años y era padre de dos niños. (Quisqueyano Donde Quiera/Facebook)

El accidente que provocó la muerte

CuandoHughes salió de su casa para ver lo que estaba ocurriendo, los estudiantes ya se encontraban dentro de dos vehículos. En medio de la confusión, el profesor tropezó y cayó en la carretera.

En ese momento fue atropellado por la camioneta conducida por Jayden. Tras el impacto, los jóvenes descendieron de los vehículos para intentar ayudarlo mientras llegaban los servicios de emergencia.

El profesor fue trasladado a un hospital, pero falleció poco después.

Detenciones y cargos

Las autoridades detuvieron a los cinco estudiantes involucrados. Wallace enfrenta cargos de homicidio vehicular en primer grado y conducción imprudente.

Los otros jóvenes también fueron acusados de allanamiento criminal y de arrojar basura en propiedad privada, según informaron las autoridades.

Jason HughesProfesorBroma estudiantilEstados Unidos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

