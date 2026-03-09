Hombre que se casó con una muñeca asegura que pueden comunicarse de una manera increíble

Un ciudadano colombiano de nombre Cristian Montenegro ha llamado la atención a nivel internacional tras revelar detalles de su relación con una muñeca a la que considera su “esposa” y llama Natalia Ortiz.

Según explicó en un documental realizado junto al creador de contenido La Liendra, él y la muñeca llevan cuatro años de matrimonio e incluso asegura tener un hijo llamado “Daniel Montenegro”, que también es un muñeco.

“No es fama y no es show, es real”, explicó La Liendra en uno de los clips publicados en su cuenta de TikTok.

Cristian Montenegro dice que se casó hace cuatro años. (La Liendra/TikTok)

Asegura que puede comunicarse con ella

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a los usuarios en internet es que Cristian afirma que puede comunicarse con su esposa.

“Siempre sí, mentalmente. Tienen sus voces, son voces agudas”, expresó.

El influencer le preguntó si escucha lo que ella dice, a lo que el hombre respondió que sí. Incluso le preguntó a la muñeca si le gusta acompañarlo a distintos lugares frente a las cámaras y sin haber una respuesta, él aseguró escucharla.

Cristian dice que escucha la voz de la muñeca de manera mental. (La Liendra/TikTok)

“Sí, dice que ‘porque yo soy inseparable’. Siempre he sido su fiel escudero y todo”, mencionó.

La historia ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios debaten sobre este particular caso.