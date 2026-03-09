Maribel Fernández, actriz de La Fea Más Bella, reveló que se quedó sorda tras un padecimiento

La actriz Maribel Fernández, recordada por su participación en La Fea Más Bella, reveló que atraviesa un complicado momento de salud que ha afectado seriamente su audición.

Según contó en una entrevista con TV Notas, todo comenzó con una gripe que terminó agravándose y estuvo cerca de convertirse en bronconeumonía. Como consecuencia de esta situación médica, la intérprete experimentó una pérdida auditiva.

“Seguimos luchando, en este momento ando un poco mal, les voy a explicar… La neta, estoy sorda, véanme, traigo dos aparatos auditivos”, comentó a TV Notas.

Maribel Fernández ha sobrevivido a tres infartos. (Maribel Fernández/Instagram)

Una recuperación incierta

La actriz explicó que depende de dispositivos especiales para poder escuchar.

“Ya empecé a escuchar un poquito, se me inflamaron demasiado, con mi edad y los problemas cardíacos que tengo no pueden darme ciertos medicamentos, entonces, me dijo la otorrino que había un 50 por ciento que lo recuperara y otro 50 por ciento que no”, explicó.

Una lucha constante por su salud

La posibilidad de no recuperar totalmente la audición afectó emocionalmente a Fernández, quien reconoció que llegó a atravesar una etapa de depresión. Sin embargo, ha intentado mantenerse fuerte mientras enfrenta este nuevo desafío.

La actriz ha vivido en los últimos años momentos delicados con su salud. En 2018 sufrió dos infartos y en 2019 debió someterse a la colocación de un marcapasos.

Ese mismo año enfrentó otro infarto, por lo que su historia ha estado marcada por una constante batalla médica.