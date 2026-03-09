Farándula

Fallece Jennifer Runyon, actriz de Los Cazafantasmas, tras una batalla contra una enfermedad

La muerte de Jennifer Runyon fue confirmada por su familia en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La actriz Jennifer Runyon, conocida por sus participaciones en cine y televisión durante los años 80 y 90, falleció a los 65 años.

La noticia fue confirmada por su familia mediante una publicación en redes sociales.

La intérprete es recordada por su trabajo en diversas producciones, entre ellas la película Los Cazafantasmas y la comedia televisiva Charles in Charge, proyectos que la posicionaron como un rostro reconocido de la época.

Instagram Tomatazos
Jennifer Runyon falleció a los 65 años. (Tomatazos/Instagram)

Un mensaje que conmovió a sus seguidores

La actriz Erin Murphy, amiga cercana de Runyon, compartió un emotivo mensaje en Facebook, en el que reveló que la intérprete enfrentaba un cáncer.

“Algunas personas sabes que serán tus amigas incluso antes de conocerlas. Ella era una dama especial. Te extrañaré, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y tus hermosos hijos”, escribió Erin.

Una carrera recordada por el público

Durante su trayectoria, Runyon participó en otras producciones cinematográficas como All a Good Night, Up the Creek y A Very Brady Christmas, títulos que formaron parte del entretenimiento de aquella época.

Instagram Tomatazos
La actriz es recordada por su papel en Los Cazafantasmas. (Tomatazos/Instagram)
