Fallece Jennifer Runyon, actriz de Los Cazafantasmas, tras una batalla contra una enfermedad

La actriz Jennifer Runyon, conocida por sus participaciones en cine y televisión durante los años 80 y 90, falleció a los 65 años.

La noticia fue confirmada por su familia mediante una publicación en redes sociales.

LEA MÁS: Arresto de Britney Spears destapa preocupantes detalles de la cantante

La intérprete es recordada por su trabajo en diversas producciones, entre ellas la película Los Cazafantasmas y la comedia televisiva Charles in Charge, proyectos que la posicionaron como un rostro reconocido de la época.

Jennifer Runyon falleció a los 65 años. (Tomatazos/Instagram)

Un mensaje que conmovió a sus seguidores

La actriz Erin Murphy, amiga cercana de Runyon, compartió un emotivo mensaje en Facebook, en el que reveló que la intérprete enfrentaba un cáncer.

LEA MÁS: Niurka Marcos tomó partido en conflicto de Maribel Guardia y su exnuera y no se guardó nada

“Algunas personas sabes que serán tus amigas incluso antes de conocerlas. Ella era una dama especial. Te extrañaré, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y tus hermosos hijos”, escribió Erin.

Una carrera recordada por el público

Durante su trayectoria, Runyon participó en otras producciones cinematográficas como All a Good Night, Up the Creek y A Very Brady Christmas, títulos que formaron parte del entretenimiento de aquella época.