Teleguía

Mujer descubre infidelidad y lo que hizo contra el carro de su novio se volvió viral

Un video se volvió tendencia luego de mostrar a una joven dañando el vehículo de su pareja tras enterarse de una supuesta infidelidad

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Una joven argentina se volvió viral en redes sociales luego de ser grabada mientras envolvía en plástico el carro de su novio y escribía la palabra “infiel” con pintura en aerosol, tras descubrir una supuesta traición.

Según medios locales, el hecho ocurrió cuando el vehículo se encontraba parqueado en la vía pública, momento que la mujer aprovechó para realizar la acción, que posteriormente fue captada en video por testigos.

Video desata polémica en redes sociales

La joven fue captada mientras escribía “infiel” con spray en el carro de su pareja.
La joven fue captada mientras escribía “infiel” con spray en el carro de su pareja. (Captura /Captura)

En el clip, que circula ampliamente en plataformas digitales, se observa cómo la joven cubre el automóvil con plástico y luego utiliza spray de pintura para escribir mensajes en la carrocería.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando miles de reacciones y comentarios divididos entre quienes justifican la reacción por la supuesta infidelidad y quienes critican el daño a la propiedad.

Reacciones y debate por el caso

El caso abrió la discusión sobre los límites de las reacciones ante una traición sentimental, así como posibles consecuencias legales por daños a la propiedad privada.

LEA MÁS: María González presume a su esposo y lo compara con icónico personaje de ficción

Algunos usuarios señalaron que este tipo de acciones podrían derivar en denuncias, mientras otros lo tomaron como una forma de “justicia personal”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer identidades ni si hubo algún proceso legal tras lo ocurrido.

@c5n

😱 LA VENGANZA DE UNA ARGENTINA A SU NOVIO INFIEL 💔 Una joven envolvió el auto de su ex en film y lo grafitteó para exponer su traición. infidelidad tiktokviral

♬ sonido original - c5n - c5n

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
MujerVideoViralTiktokInfielNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.