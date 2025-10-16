Ejército de Israel mata a niño palestino de 11 años que jugaba al fútbol con amigos en Cisjordania

Eyal Zamir es el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel. Europa Press (FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL/FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL)

Un niño palestino de once años perdió la vida este jueves tras ser alcanzado por disparos del Ejército de Israel durante una incursión en la localidad de al Rahiya, al sur de la ciudad de Hebrón, según informó el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina.

El menor, identificado como Muhamad Bahjat al Hallaq, fue herido mientras jugaba al fútbol junto a otros niños en un centro educativo. La agencia oficial palestina WAFA reportó que las tropas israelíes abrieron fuego durante la operación y que el menor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde finalmente murió a causa de las heridas.

Sin respuesta oficial del Ejército israelí

Hasta el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado sobre el hecho. La incursión forma parte del aumento de las operaciones militares israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, donde en los últimos meses se han registrado frecuentes enfrentamientos y denuncias de ataques por parte de colonos.

Cifras alarmantes de víctimas

De acuerdo con datos de Naciones Unidas, las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos han provocado la muerte de más de mil palestinos desde el incremento de la violencia en octubre de 2023. Solo en 2024 se reportaron alrededor de 500 fallecidos, y en lo que va de 2025 ya se contabilizan más de 190 víctimas.

El asesinato de Muhamad Bahjat al Hallaq se suma a una larga lista de víctimas menores de edad en el contexto del conflicto palestino-israelí, que continúa dejando profundas heridas en la región y generando condenas internacionales.

