Fin de la guerra: Israel abraza a los últimos 20 rehenes liberados tras acuerdo impulsado por Trump

En Gaza, miles de palestinos regresan a sus hogares tras el fin del conflicto y el alto el fuego. (MENAHEM KAHANA/AFP)

Israel recibió este lunes a los últimos 20 rehenes vivos liberados por Hamás después de más de dos años de cautiverio en la Franja de Gaza, en el marco de un acuerdo de tregua auspiciado por Donald Trump, según reportó AFP.

El presidente de Estados Unidos celebró el alto el fuego ante el Parlamento israelí, calificándolo como “un triunfo increíble” que marca “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”.

“El mundo ha estado esperando 738 días para decir esto: bienvenidos a casa”, escribió el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores en la red X, confirmando el regreso de los últimos rehenes con vida capturados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

La Plaza de los Rehenes en Tel Aviv se llenó de banderas y lágrimas de emoción. (OMAR AL-QATTAA/AFP)

Celebraciones en Israel y Palestina

La cara de los rehenes, luego de ser liberados, son la sonrisa de un mundo que necesita paz. (MENAHEM KAHANA/AFP)

Miles de personas se congregaron en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, donde la liberación fue recibida con gritos, abrazos y lágrimas de emoción. En Ramala y Jan Yunis, también hubo celebraciones tras la liberación de presos palestinos en virtud del mismo acuerdo.

La primera fase del pacto incluía el intercambio de 20 rehenes vivos y 28 fallecidos por cerca de 2.000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

El anuncio coincidió con la Cumbre sobre Gaza en Sharm el Sheij, Egipto, donde Trump y otros líderes mundiales analizan los próximos pasos para la reconstrucción y gobernanza del territorio.

“La guerra terminó”

Durante su vuelo hacia Egipto, Trump declaró que “la guerra terminó”, mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel alcanzó “enormes victorias” contra Hamás, aunque advirtió que “la lucha no ha terminado por completo”.

En Tel Aviv, ciudadanos como Ronny Edry, profesor de 54 años, expresaron su alivio: “Es un día hermoso, que esperábamos desde hace dos años”, dijo, sin olvidar “la tristeza por quienes no regresan y los miles de muertos”.

En Gaza, el Ministerio de Salud informó que la ofensiva israelí dejó 67.869 muertos, mientras que Israel registró 1.219 víctimas, la mayoría civiles, en el ataque inicial de Hamás, según cifras compiladas por AFP.

Cumbre y nuevo plan para Gaza

El plan de paz impulsado por Trump contempla una fase de transición en la que Hamás será excluido del poder y la Franja de Gaza quedará bajo la administración de un comité palestino tecnocrático, supervisado por un organismo internacional dirigido por Estados Unidos.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó desde Egipto que la cumbre busca avanzar en la solución de dos Estados que permita una convivencia real y duradera.

Mientras tanto, miles de palestinos desplazados han comenzado a regresar a sus hogares en medio de la devastación, mientras camiones con ayuda humanitaria ingresan lentamente al territorio.

Ovación a Trump

Donald Trump fue recibido con ovaciones en el Parlamento israelí por su papel en el acuerdo de paz. (SAUL LOEB/AFP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este lunes una ovación de los diputados israelíes antes de su discurso en la Knéset, el Parlamento del país, durante una breve visita a Israel tras impulsar una tregua con Hamás.

El aplauso duró varios minutos en el hemiciclo, donde Trump está acompañado por su enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de AFP y revisada por un editor para asegurar su precisión.