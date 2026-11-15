El Amazonas está herido y sus habitantes tienen la esperanza puesta en el papa León XIV

Fernando Carteiro recuerda que su hogar se alzaba entre árboles, lagartos y osos perezosos, pero la deforestación borró ese paisaje para sus hijos. En el Amazonas peruano, indígenas esperan que la visita del papa León XIV ponga el foco en el daño medioambiental.

El papa estadounidense de 71 años llegó el miércoles a su “patria” Perú tras pasar por Uruguay y Argentina como parte de una intensa gira de 12 días, en plena recuperación de una cirugía por un cáncer de pulmón hace un mes.

Visitó desde la capital Lima hasta localidades rurales, como Santa Cruz de Succhabamba, a 2.000 metros de altitud, y su “querida” Chiclayo, en la que fue obispo.

Los indígenas peruanos le piden al papa León XIV que le ayude a defener al Amazonas. AFP (HUGO ALEJOS/AFP)

Y este domingo, se adentró a un golpeado Amazonas peruano donde recibió a comunidades indígenas para escuchar sus reclamos. También bendijo y regó un árbol de shihuahuaco, una especie amazónica ligada a la conservación de esta región al este del país andino.

La deforestación “es el sufrimiento más grande que tenemos aquí en la Amazonía, (junto) a la minería”, se queja Carteiro, vestido con un traje hecho a partir de yute, una planta fibrosa que crece en ambientes tropicales y con una cruz cristiana al cuello.

Vive en una isla ubicada en el distrito de Yarinacocha, a unos 500 km al noreste de Lima, junto a unas 200 familias dedicadas principalmente al turismo.

Aunque su isla todavía está llena de árboles, a veces amenazados por incendios forestales, la especie camu-camu fue desapareciendo cuando hace tres décadas forasteros los talaban sin autorización.

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Carteiro decidió plantar decenas de semillas de camu-camu en las inmediaciones de su casa, hecha de troncos y construida sobre altos pilotes para evitar las crecidas del río Ucayali.

Quiero “que mis hijos todavía puedan respirar aire puro. Es el gran anhelo que tengo con el papa. Sé muy bien que va a concientizar a muchas personas”, dice este líder indígena de 53 años.

Perú perdió 3,2 millones de hectáreas de bosques húmedos amazónicos entre 2001 y 2024, principalmente en las regiones selváticas de Ucayali, Madre de Dios y Loreto, según el Ministerio del Ambiente.

“El mensaje que puede dar no es solamente a Perú, va a ser a todo el mundo. Y eso es lo que nosotros vamos a sentir más. Eso es lo que vamos a valorar, que va a hablar de nuestro lado”, agrega.

Perú perdió 3,2 millones de hectáreas de bosques. AFP (DOUGLAS MAGNO/AFP)

Abandono

La selvática región se preparó para recibir al papa: la ciudad de Pucallpa, a orillas del río Ucayali, se llenó de adornos como estatuas y carteles que le dieron la bienvenida.

En tanto, en las calles algunos representantes indígenas lucieron el sábado trajes típicos y pinturas en sus rostros.

María Amasifuen, líderesa de la comunidad Maroti Shobo, espera que León XIV pida al mundo que se “deje de contaminar” el medioambiente.

“Basta de matar a los árboles, a nuestros animales, nuestros peces”, pide Amasifuen.

Una mujer indígena baila mientras espera la llegada del papa. AFP (HUGO ALEJOS/AFP)

Asegura que “hay mucha tala ilegal del huayruro”, que da una semilla roja que “utilizamos para hacer pulseras y collares”, que luego vende en la zona urbana de Pucallpa.

La pérdida de bosques primarios aumentó seis veces entre 2001 y 2024, de acuerdo con datos de la plataforma Geobosques.

Y las comunidades indígenas poco pueden hacer. “No hay palabras para que nosotros podamos hacernos respetar. Más que solamente una amenaza con esto”, indica Carteiro señalando su arco y flecha de madera.

“Ellos nos amenazan con escopetas. Entonces, no podemos hacer nada”, lamenta el líder indígena, inmerso en una lucha desigual.

León XIV cumplirá una agenda de encuentros oficiales y actividades religiosas durante su estancia en territorio peruano. (TIZIANA FABI/AFP)

Desde 2012 en Perú han sido asesinados al menos 54 defensores de la tierra y el medioambiente, de los cuales más de la mitad pertenecía a pueblos indígenas, según la ONG Global Witness.

“Históricamente los territorios amazónicos han sido zonas a las cuales el Estado peruano y las sucesivas autoridades, le han dado la espalda”, reconoce Jose De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).

Un mono capuchino se trepa libre por los troncos que conforman la cabaña de Carteiro. “Mira cómo se viene hasta acá este animalito. Es porque encontró una amistad”, dice el líder indígena.

“Eso es lo que yo anhelo tener. Una Amazonía tranquila, fuera de conflictos”, confiesa.