El susto del papa León XIV en el papamóvil y lo que hizo un perrito en su gira por Sudamérica

El Papa León XIV se encuentra de visita en Sudamérica. (TIZIANA FABI/AFP)

A pesar del estricto protocolo que exige la gira de un papa cada vez que visita un país, la naturaleza y los animales suelen saltarse estas reglas, regalando momentos curiosos que terminan formando parte de las anécdotas del viaje.

El viaje apostólico que el papa León XIV inició este viernes por Sudamérica, comenzando en Uruguay, ha dejado hasta el momento dos situaciones muy particulares que rompieron con la rigidez oficial.

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Como es tradición, el pontífice se desplaza en el vehículo conocido como “papamóvil”, el cual le permite saludar de cerca a las personas que se aglomeran a la orilla del camino. Fue precisamente en una carretera uruguaya donde el fuerte viento y las aperturas laterales del auto le hicieron pasar un pequeño susto.

El viento le causó un pequeño susto al Papa León cuando le voló el solideo, su característico gorro blanco. (Captura de pantalla - EWTN News/Captura de pantalla - EWTN News)

El solideo de León XIV (el pequeño gorro redondo que usan los obispos católicos en la coronilla) salió volando por los aires, lo que ocasionó que el Santo Padre se volviera rápidamente para atraparlo, tomándose la situación con muchas risas.

Este divertido instante quedó grabado en un video publicado por EWTN News (anteriormente ACI Prensa), uno de los medios oficiales de la Santa Sede.

En otra publicación de ese mismo medio, se captó una escena sumamente típica de América Latina: un perro se metió en medio de la carretera, esquivando los autos de la escolta de seguridad, para perseguir el vehículo oficial del pontífice.

Al mejor estilo latinoamericano, un perrito persiguió el vehículo donde iba el papa León. (Captura de pantalla - EWTN News/Captura de pantalla - EWTN News)

El video fue acompañado con la leyenda: “Sabes que estás en Sudamérica cuando se te cruza un perro”. De inmediato, los usuarios en redes sociales bromearon sobre el curioso momento con comentarios como “él quería saludar también” o “Menos mal el papa ya sabe como es aquí”, haciendo referencia a los muchos años en los que Robert Prevost, hoy papa León XIV, vivió como misionero y obispo en el Perú.

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La gira del sumo pontífice arrancó este viernes en tierras uruguayas y también incluirá visitas oficiales a Argentina y Perú.