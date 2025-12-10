El cambio en Android que podría salvarle la vida: Ya no será solo llamar a emergencias

La forma de pedir auxilio ante una situación crítica está a punto de transformarse radicalmente para millones de usuarios de teléfonos inteligentes.

El sistema operativo Android incorpora video en tiempo real para contactar a servicios de auxilio (imagen cerada con IA). (Gemini/Gemini)

Google ha anunciado una actualización crucial para su sistema operativo Android, integrando la capacidad de realizar videollamadas directamente a los centros de atención de emergencias.

Esta herramienta busca superar las limitaciones de las llamadas de voz tradicionales, proporcionando un contexto visual inmediato que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Hasta ahora, cuando una persona se enfrentaba a un accidente de tránsito, un incendio o una crisis médica repentina, la comunicación se limitaba a describir los hechos por voz o mediante mensajes de texto. Con la nueva implementación, la cámara del dispositivo móvil se convierte en los ojos de los operadores, permitiéndoles evaluar la gravedad del escenario en tiempo real y desplegar los recursos adecuados con mayor precisión y rapidez.

Ojos en el lugar del incidente

La integración de video permite que los despachadores de servicios de auxilio tengan una comprensión instantánea del entorno del usuario. En situaciones de alto estrés, donde las personas pueden tener dificultades para hablar o explicar su ubicación exacta, la imagen transmite datos vitales sin necesidad de palabras. Esta tecnología facilita la identificación de peligros inminentes o la evaluación de daños físicos en segundos.

Google lanza la función en México, Estados Unidos y Alemania con planes de expansión. (Canva/Canva)

La compañía tecnológica destacó el valor médico de esta función. “Esta vista en tiempo real también puede ayudarles a guiarte en pasos vitales, como la RCP, hasta que llegue la ayuda”, indicó la empresa en su comunicado oficial. Al ver la escena, un operador capacitado puede corregir la técnica de reanimación cardiopulmonar o indicar cómo detener una hemorragia mientras la ambulancia está en camino.

Disponibilidad y requisitos técnicos

El despliegue de esta funcionalidad ha comenzado de manera escalonada. Inicialmente, las videollamadas de auxilio están habilitadas para usuarios en Estados Unidos y en regiones específicas de Alemania y México. Este último país representa el primer paso de la tecnología en Latinoamérica, abriendo la puerta a una futura expansión en la región.

Para acceder a esta característica de seguridad, los dispositivos deben cumplir con ciertos requisitos técnicos básicos. Es necesario contar con un teléfono que ejecute la versión Android 8 o superior y tener instalados los servicios de Google Play. La actualización llega como un refuerzo a las herramientas de seguridad personal que los teléfonos modernos han ido incorporando para proteger a la ciudadanía.

