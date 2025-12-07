Nano Banana Pro: la nueva herramienta de Google que hace imágenes tan reales que pueden ser un peligro

Google lanzó hace unas semanas Nano Banana Pro, una herramienta que permite generar y editar imágenes con ayuda de inteligencia artificial (IA).

El lanzamiento de esta nueva herramienta ocurre unos meses después de que Google presentó un modelo de imagen Flash Gemini 2.5, que permite la restauración de fotos antiguas, la creación de minifiguras y otras funciones.

La nueva herramienta de Google es increíble, porque las imágenes que genera en la app Gemini podrían engañar a los usuarios con lo real que pueden verse.

Google lanzó hace unas semanas la nueva herramienta Nano Banana Pro, que mejora la creación de imágenes con IA. (Google/Google)

¿Qué se puede lograr con Nano Banana Pro?

Según Google, con esta nueva herramienta los usuarios pueden obtener explicaciones educativas precisas sobre un tema, con la creación de infografías y diagramas contextualizados basados en el contenido que proporcionan.

También puede crear un resumen rápido de una receta o visualizar información en tiempo real, por ejemplo, el clima o algún deporte.

Antes de descargar Nano Banana Pro en Gemini, le pedimos a la IA que creara una imagen de un campo de tulipanes. Este fue el resultado. (Gemini/Gemini)

Por otra parte, puede crear imágenes con texto legible y renderizado directamente en la ilustración. El texto puede ser de varios idiomas.

Se le puede pedir también a la herramienta que haga una imagen combinando varios elementos individuales; por ejemplo, varias figuras de monstruos en una sola maqueta. Google indicó que se pueden utilizar hasta 14 imágenes para pedirle a Nano Banana Pro que las una.

Además, se puede perfeccionar y transformar una imagen. Por ejemplo, puede ajustar los ángulos de la cámara, cambiar el enfoque, aplicar una gradación de color y transformar la iluminación.

Google anunció que esta herramienta cuenta con resoluciones 2K y 4K para las imágenes.

Nano Banana Pro está disponible en Gemini, Presentaciones de Google, Vids y NotebookLM.

Después de descargar Nano Banana Pro en Gemini, le pedimos a la IA que creara la misma imagen, pero con la nueva herramienta. Este fue el resultado. (Gemini/Gemini)

Puede ser engañoso para usuarios

Uno de los temores de los usuarios es el engaño que puede generar una imagen creada con IA, ya que puede verse creíble a simple vista.

Ahora que la IA es capaz de crear una ilustración que puede ser difícil de identificar si es real o no, los usuarios deben ser cuidadosos a la hora de compartirlas en redes sociales.

Le pedimos a Gemini que creara una imagen de un perro de raza maltipoo con la herramienta Nano Banana Pro. Este fue el resultado. (Gemini/Gemini)

José Adalid Medrano, abogado especialista en informática y ciberseguridad, explicó cuáles son los cuidados que se deberían tomar en cuenta cuando se encuentra una imagen que puede resultar falsa en redes sociales.

El experto indicó que es importante desconfiar de todo contenido visual que se publica.

“Aunque se recomienda buscar imperfecciones en las imágenes que puedan servir como guía de que un contenido es falso, lo mejor es aplicar el principio de desconfianza cero en el mundo digital”, dijo.

El abogado señaló que las fotografías falsas pueden ser utilizadas para la suplantación de identidad, el uso fraudulento para estafas informáticas, acoso cibernético y desinformación política y manipulación de la opinión pública.

Para evitar que los usuarios caigan en la trampa, el experto recomendó a los creadores del contenido que dejen claro que el material es generado por inteligencia artificial e incluso ponerle una marca.

“Es importante considerar el contexto donde se compartirán, ya que debido al riesgo de crear este tipo de materiales, es importante no generar imágenes que puedan usarse para desinformación, acoso cibernético y/o para afectar a terceros”, comentó.

De hecho, Google indicó que las imágenes creadas con Nano Banana Pro tienen una marca de agua digital SynthID que ayuda a identificar que fue generada con inteligencia artificial.

Para verificarlo, los usuarios pueden subir la imagen a la app de Gemini y preguntar si fue generada por IA.

Le pedimos a Gemini que creara una imagen de una familia celebrando la Navidad, con la herramienta Nano Banana Pro. Este fue el resultado. (Gemini/Gemini)

“Mantendremos una marca de agua visible (el brillo de Gemini) en las imágenes generadas por usuarios de nivel gratuito y Google AI Pro, para que sea aún más fácil detectar que fueron generadas por Google AI”, informó Google.

