WhatsApp se actualizó y ahora se parece más a Instagram, ¿ya vio los cambios?

WhatsApp lanzó una nueva función pensada para quienes disfrutan compartir mensajes cortos y directos. Se trata de las “notas”, una herramienta que ya empezó a aparecer en iOS y Android y que busca mejorar la comunicación con recados simples y visibles por tiempo limitado.

¿Qué son las nuevas notas de WhatsApp?

Las nuevas notas de WhatsApp permiten compartir mensajes breves por tiempo limitado. (Shutterst/Shutterstock)

La plataforma relanzó la antigua sección “Info”, ahora diseñada para escribir frases rápidas, pensamientos del momento o pequeños avisos. Las notas, que muchos usuarios comparan con las de Instagram, por ahora solo admiten texto, a diferencia de la otra red social, que permite música, colores y ubicación.

WhatsApp explicó que esta función existía desde sus inicios, pero ahora regresa más visible y actualizada para facilitar la interacción.

Duración y visibilidad

Las personas pueden elegir quién puede ver sus notas, igual que ocurre con los estados. Además, es posible configurar su duración:

Unas pocas horas

O hasta 2 días (máximo)

De manera predeterminada, desaparecen después de 24 horas. La única limitación es que las notas tienen un máximo de 50 caracteres, por lo que no permiten mensajes largos.

WhatsApp lanza las Notas: frases cortas visibles en perfiles y chats, con opciones de privacidad y duración configurable. (WhatsApp/Meta)

¿Cómo subir una nota paso a paso?

Para quienes ya tienen la función activa, el proceso es sencillo:

Ingresar a Ajustes en WhatsApp. Tocar la foto de perfil y seleccionar Info. Escribir el mensaje breve (se permiten emojis). Elegir quién puede verlo en Mis contactos. Definir la duración.

Quienes tengan acceso a su nota podrán responderla, y para ver las notas de otros solo deben tocar la burbuja que aparece sobre su foto de perfil.

WhatsApp informó que la función se está activando de forma gradual, por lo que algunas personas podrían tardar un poco más en recibirla.

Nota realizada con ayuda de IA.