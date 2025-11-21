Recomendaciones esenciales para un Black Friday 2025 responsable y seguro

El Black Friday 2025, previsto para el 28 de noviembre, volverá a ser uno de los eventos comerciales más importantes del planeta, por lo que se recomienda planificar cada compra para evitar gastos impulsivos y aprovechar descuentos reales.

Tendencias y recomendaciones para el Black Friday 2025

El Black Friday 2025 será una de las jornadas de compra más grandes del mundo. (GOBIERNO DE CANTABRIA/GOBIERNO DE CANTABRIA)

A nivel global, el interés por este día continúa creciendo. Según un análisis de la firma internacional ABANCA, el gasto promedio mundial durante esta fecha ronda los 200 euros (poco más de 100 mil colones) por persona, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos años. La tecnología figura como la categoría más buscada, seguida por productos de belleza, estilo de vida y moda.

Para evitar compras innecesarias, se recomienda elaborar una lista clara y establecer un presupuesto máximo, lo que ayuda a no caer en promociones que parecen atractivas, pero no corresponden a necesidades reales. Comparar precios días antes del evento permite identificar si los descuentos son auténticos o si el costo del producto no varió significativamente.

Seguridad y compras online

La seguridad digital es clave para compras online durante el Black Friday. (Bebeto Matthews/AP)

El aumento global de compras por Internet ha impulsado también el número de estafas digitales. Es fundamental utilizar sitios web seguros y evitar enlaces enviados por mensajes o correos no verificados. Hay que revisar la URL, verificar certificados de seguridad y evitar plataformas desconocidas durante los días de mayor tráfico.

Usar el modo incógnito del navegador puede ayudar a comprobar si un producto muestra variaciones de precio relacionadas con el historial de búsqueda. También es importante revisar políticas de devolución y garantía, sobre todo en aparatos electrónicos adquiridos en tiendas de otros países.

Con el Cyber Monday, que se celebrará el 1.° de diciembre de 2025, algunos compradores optan por esperar descuentos adicionales, aunque esto implica el riesgo de que ciertos productos se agoten con anticipación.

Planificación, seguridad digital y análisis de precios son las claves para que el Black Friday represente una oportunidad real de ahorro sin caer en compras impulsivas.

