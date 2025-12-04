¿Le están “lavando el coco”? El peligro oculto de la Inteligencia Artificial que ya está cambiando votos sin que nadie se dé cuenta

Una breve conversación con un chatbot de Inteligencia Artificial generativa puede influir y, en algunos casos, modificar significativamente las intenciones de voto de los electores, según dos nuevos estudios internacionales. Los análisis, publicados en las prestigiosas revistas Science y Nature, advierten sobre la capacidad de estos asistentes conversacionales para basarse en datos imprecisos mientras persuaden al usuario.

La Inteligencia Artificial como un factor clave que influye en los resultados de las elecciones, según el nuevo estudio de Science y Nature.

La investigación sugiere que esta táctica de persuasión tiene el potencial suficiente para inclinar la balanza en los procesos electorales, afectando a una porción considerable de votantes.

Los chatbots cambian la intención de voto

Los experimentos se llevaron a cabo con encuestados de diversos países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Polonia. A los participantes se les pidió inicialmente que evaluaran su preferencia por ciertos candidatos en una escala de 0 a 100 puntos.

Posteriormente, se realizaron pruebas utilizando modelos avanzados de Inteligencia Artificial generativa, como GPT-4o de OpenAI y el modelo chino DeepSeek. Estos asistentes demostraron que eran capaces de persuadir a los usuarios.

Los resultados demostraron un cambio tangible en la opinión política de los votantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos simpatizantes del republicano Donald Trump modificaron su inclinación hacia la demócrata Kamala Harris en casi cuatro puntos de la escala de 100, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024.

Impacto significativo en países como Canadá y Polonia

El efecto de los asistentes conversacionales resultó ser aún más dramático en otros entornos electorales. En experimentos similares realizados en Canadá y Polonia, enfocados en partidarios de candidatos de oposición, los encuestados reportaron cambios en sus opiniones que llegaron hasta 10 puntos después de la conversación con un asistente de Inteligencia Artificial.

David Rand, profesor de Ciencias de la Información en la Universidad Cornell y uno de los autores principales de los estudios, señaló que estos efectos podrían ser suficientes para impactar en una proporción notable de decisiones.

Según el investigador, si las elecciones hubieran sido el día de la encuesta, aproximadamente uno de cada diez encuestados en Canadá y Polonia habría cambiado su intención de voto. En Estados Unidos, la proporción fue de aproximadamente uno de cada 25. Rand, sin embargo, recordó que las intenciones de voto no siempre se traducen directamente en votos reales.

Algunas personas que simpatizaban más por Donald Trump, empezaron a inclinarse un poco más por Kamala Harris después de conversar con una IA. (KAMIL KRZACZYNSKI ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Tácticas de persuasión de la Inteligencia Artificial

Los estudios también identificaron las tácticas más recurrentes utilizadas por los chatbots para influir en las opiniones políticas. La estrategia más efectiva consistió en ser educado y proporcionar pruebas o argumentos que apoyaran la postura del bot.

Se destacó que, en una pequeña fracción de las interacciones, las “pruebas” citadas por los asistentes de Inteligencia Artificial resultaron ser inexactas o falsas, lo que añade una capa de preocupación sobre la manipulación de la información en el ecosistema digital y el proceso electoral.