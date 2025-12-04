El lugar exacto donde debe ponerse una taza con sal para atraer abundancia, según el Feng Shui

La práctica del Feng Shui identifica cuatro áreas del hogar donde un simple recipiente con sal puede potenciar la energía de la abundancia y favorecer la estabilidad material, siempre que se coloque en los puntos adecuados.

La sal como elemento purificador y de claridad

Un cuenco con sal puede influir en la energía de abundancia dentro del hogar. (Canva/Canva)

Esta disciplina oriental considera la sal como un recurso capaz de purificar vibraciones densas y preparar el espacio para recibir oportunidades. No solo se usa para absorber humedad, también se valora como un símbolo de protección y claridad energética. Por ello, se recomienda colocarla en un cuenco de vidrio o cerámica, materiales asociados con firmeza y transparencia.

Algunas personas incorporan monedas chinas o hilo rojo para reforzar su carácter tradicional, aunque lo esencial es renovar la sal cuando se humedece o forma grumos, con el fin de mantener su capacidad de absorción.

Los cuatro lugares recomendados por el Feng Shui

Los especialistas señalan cuatro puntos estratégicos para ubicar el recipiente con sal y activar la energía de la prosperidad.

Puerta de entrada: considerada la “boca del Chi”, es el punto por donde ingresa la energía al hogar. Un cuenco con sal busca favorecer la purificación y la llegada de buena fortuna.

Cocina: espacio asociado con el sustento. La sal puede colocarse en la mesada, alacena o cerca de una ventana, reforzando la estabilidad y el equilibrio material.

Área de trabajo o estudio: se sugiere ubicarla en el escritorio para estimular claridad mental, crecimiento profesional y oportunidades laborales.

Esquina sureste del hogar: según el mapa Bagua, este sector corresponde al área de la riqueza. Colocar allí la sal se vincula con posibles ingresos inesperados y fortalecimiento financiero.

El Feng Shui también emplea la sal en placares para promover orden, en altares junto a velas o dentro de frascos transparentes como símbolo de reserva energética, siempre priorizando espacios despejados, luz natural y colores suaves que favorezcan la calma.

La esquina sureste del hogar es considerada un punto clave para activar la prosperidad. (Foto IA) (Chatgpt/Chatgpt)

