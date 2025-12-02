Internacionales

Niño de 8 años sufre fuerte descarga eléctrica mientras dormía con su celular conectado

Lorenzo López se recupera tras una descarga eléctrica casi mortal causada por un cargador de celular en su cama

Por El Tiempo / Colombia / GDA

Un niño de ocho años, identificado como Lorenzo López, se recupera tras sufrir una descarga eléctrica casi mortal en su casa, luego de que el cargador de un celular provocara un accidente mientras dormía.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La familia alertó sobre el riesgo de dormir con dispositivos conectados, clave: seguridad infantil. (Canva/Canva)

Según relató su madre, Kourtney Pendleton, al medio KWCH, el menor dormía con un teléfono en la cama. El dispositivo estaba conectado de forma floja a un alargador, lo que generó un punto de contacto inestable. Durante la noche, el niño se movió y su collar quedó atrapado entre el cargador y el cable de extensión, provocando que la corriente se transmitiera directamente a su cuello.

Lorenzo contó que sintió calor intenso y trató de pedir ayuda, pero no lograba gritar debido a la electrocución. Finalmente, consiguió arrancarse el collar y salir en busca de auxilio.

La reacción del menor y la advertencia médica

Lorenzo López sufrió una descarga eléctrica provocada por un cargador de celular, clave: descarga eléctrica. (Foto IA)
Lorenzo López sufrió una descarga eléctrica provocada por un cargador de celular, clave: descarga eléctrica. (Chatgpt/Chatgpt)

El niño relató que pensó que iba a morir. Su madre detalló que un empleado del hospital les indicó que, de no haber logrado quitarse la cadena, la descarga habría sido fatal. Pendleton señaló que su hijo “prácticamente, salvó su propia vida” y que está orgullosa de su valentía.

Tras el incidente, el menor fue trasladado a un hospital, donde se le practicó un injerto de piel.

De acuerdo con la actualización publicada en una página de GoFundMe, creada por su madre, Lorenzo está experimentando dolor, pero continúa el proceso de recuperación con firmeza.

Mensaje para otros padres

El 1.° de diciembre, Pendleton informó que el niño sigue hospitalizado y aprovechó para hacer un llamado a otros padres: pidió no permitir que los menores duerman con dispositivos electrónicos conectados, pues podrían ocurrir accidentes similares.

Según explicó, Lorenzo desea que su historia se comparta para evitar que otros niños sufran un evento tan peligroso.

