Hallan cuerpo de la influencer Stefanie Pieper y el principal sospechoso sería alguien cercano

La trágica muerte de la reconocida influencer y modelo austríaca Stefanie Pieper, de 31 años, ha estremecido a sus seguidores y a la comunidad digital que la admiraba por su trabajo y personalidad.

La joven estuvo desaparecida desde el pasado domingo 23 de noviembre y fue encontrada días después de la peor manera.

Desaparición que encendió las alarmas

Según reportó la prensa internacional, Stefanie fue vista por última vez cuando volvía de una actividad navideña con amigos. Horas después, la preocupación comenzó cuando el perro de la joven fue hallado en su hogar sin que ella apareciera, un detalle que encendió las alarmas.

El cuerpo de Stefanie Pieper fue encontrado en el bosque. (People en Español/Captura)

La angustia aumentó aún más cuando Stefanie no se presentó a una sesión fotográfica que tenía programada para el día siguiente, lo que llevó a activar una intensa búsqueda.

Un sospechoso muy cercano

Desde el inicio, se hablaba de que su exnovio sería el principal sospechoso. El hombre fue detenido en Eslovenia luego de que las autoridades detectaran múltiples registros de que había cruzado la frontera entre Austria y Eslovenia, lo que resultó en movimientos considerados sospechosos.

Confesión y hallazgo del cuerpo

Según informó People en Español, tras ser detenido, el exnovio habría confesado haber estrangulado a la joven y llevó a las autoridades hasta un bosque donde presuntamente ocultó su cuerpo.

Además, fueron detenidos el padrastro y el hermano del sospechoso por interferir en la investigación.

Indignación y dolor en su comunidad

El caso ha provocado indignación y dolor entre seguidores, amigos y marcas que trabajaban con ella. Stefanie se había ganado el cariño de su público y contaba con colaboraciones con reconocidas marcas europeas.