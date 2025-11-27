Joven centroamericana que estuvo en coma relata lo que vio y escuchó: “Sentía que estaba en el limbo”

La guatemalteca Claudia Galdámez, quien estuvo alrededor de dos meses en coma tras un grave accidente de tránsito, contó en redes sociales que durante ese estado escuchaba todo lo que su familia le decía y vivió experiencias que aún no logra comprender.

“Sentía que estaba en el limbo”

Claudia Galdámez relató cómo percibía el hospital mientras estaba en coma. (foto IA) (Foto creada con IA/Foto creada con IA)

Claudia, quien permaneció intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos, aseguró que aunque no sabía que estaba en coma, podía oír las palabras de sus padres y de su hermana, lo que le transmitía calma. Recordó que una de las primeras preguntas al despertar fue dónde dormían sus padres, algo que ellos solían repetirle mientras le hablaban en la UCI.

La joven relató que no comprende cómo funcionaba su lógica, pues al abrir los ojos entendía que algo grave había ocurrido, pero no podía procesar del todo su situación. También afirmó que despertó con la certeza de que quienes viajaban con ella no habían sufrido heridas de gravedad, información que escuchó mientras estaba inconsciente.

A una década del accidente, sus recuerdos se mantienen fragmentados, pero hay frases de sus familiares que —dice— jamás olvidó. Explicó que “cuando una persona está en coma, sí escucha”, aunque no tenga conciencia plena de lo que ocurre.

Las imágenes que recuerda

Claudia afirma que durante este periodo veía la habitación del hospital como con un “filtro gris” y que no distinguía personas, sino “almas”. También describió tres experiencias que considera decisivas. La primera, una supuesta enfermera que la calmó durante un episodio de fiebre; sin embargo, al despertar nadie identificó a esa persona en el equipo médico que la atendía.

En otro momento dijo ver a un policía inmóvil en un cuarto contiguo. Al consultar tras despertar, supo que un oficial había fallecido antes de su ingreso a la UCI. También mencionó la imagen de una mujer envuelta en una manta térmica acompañada por su esposo, escena que, según el personal del hospital, coincidía con un caso real de hipotermia en el área.

Claudia compartió su testimonio para motivar a quienes tienen familiares en estados similares, asegurando que las palabras de ánimo “llegan directo al corazón”, aunque la persona no pueda responder. Para ella, esos recuerdos representan momentos que marcaron su vida y que hoy continúa intentando entender.

