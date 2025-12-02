Joven muere tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil

Un joven de 19 años murió el domingo en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, en João Pessoa, Brasil, luego de ingresar a la jaula de una leona, tras escalar un muro de seis metros. Las autoridades clausuraron el parque y analizan si el hecho fue intencional.

El Parque Zoobotánico Arruda Câmara permanece cerrado tras la muerte del joven, clave: zoológico. (Screenshot video X/Screenshot video X)

La secuencia del ataque en el zoológico

Según reportó el medio local G1, el joven Gerson de Melo Machado trepó uno de los muros laterales del recinto mientras visitantes del parque le pedían que no lo hiciera. Varias personas grabaron el momento con sus teléfonos, pero no hubo presencia inmediata de guardias en la zona.

Machado logró sujetarse de una palmera y descendió lentamente. La leona, que lo observaba desde el interior, corrió hacia él mientras bajaba y lo atacó antes de que pudiera tocar el suelo por completo.

Los cuidadores intervinieron de inmediato, lograron controlar al animal y lo retiraron del área, pero el joven murió en el lugar debido a las graves heridas, según el peritaje del Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba.

Investigación y medidas adoptadas por el parque

Las autoridades indicaron que la víctima padecía un trastorno mental y no descartan que se tratara de un intento de quitarse la vida. El zoológico fue cerrado al público y no hay una fecha oficial de reapertura mientras continúan las investigaciones.

El gobierno municipal expresó sus condolencias y aseguró que el recinto de la leona cumplía con los estándares de seguridad establecidos.

La leona no será sacrificada

Leona mató a joven en zoológico de Brasil tras invasión a su recinto. El animal está en observación y no será sacrificado. (Screenshot video X/Screenshot video X)

La administración del parque confirmó que la leona no será sometida a eutanasia y permanece en observación debido al estrés generado por el incidente. Señalaron que el animal no presenta conductas agresivas fuera del contexto del ataque y que el protocolo oficial contempla únicamente monitoreo, evaluación comportamental y atención especializada.

Nota realizada con ayuda de IA