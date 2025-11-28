Escándalo en Chile: acusan a niñeras de sedar a menores en jardín infantil de Til Til

Un escándalo golpea a un jardín infantil de la comuna de Til Til, en Chile, luego de que varias madres denunciaran que sus hijos habrían sido sedados con algún tipo de fármaco. Según Infobae, al menos cinco menores dieron positivo en exámenes toxicológicos, lo que activó una investigación del Ministerio Público.

Alarma entre las familias y primeros casos

Jardín infantil de Til Til es investigado tras denuncias de sedación a menores. (Foto IA) (Foto IA/Foto IA)

Los hechos se dieron a conocer este jueves, aunque la primera alerta ocurrió el 15 de octubre, cuando una madre encontró a su hijo en un sueño profundo, sin reaccionar a estímulos. Desde entonces, situaciones similares se repitieron y al menos cinco niños dieron positivo a una sustancia aún no identificada, que podría corresponder a un antidepresivo.

Madres afectadas relataron que sus hijos fueron entregados “totalmente dormidos” y sin responder. Una de ellas aseguró que su hijo no despertaba pese a moverlo, mientras otra señaló que la coincidencia de casos entre el 7 y el 15 de octubre levantó sus sospechas inmediatas.

Casos que se agravan y síntomas preocupantes

Una tercera madre indicó que su hija presentó sangre en la orina, con síntomas asociados a una posible falla renal, por lo que recibió licencia médica. Tras regresar al jardín, la niña volvió a mostrar irritabilidad y cansancio extremo.

El abogado Nicolás Pavez, representante de las familias, anunció que presentarán una querella, señalando que la legislación actual contempla penas bajas para este tipo de delitos. Indicó que ya existen diez casos de niños que no despertaron durante varias horas.

“Me parece extremadamente grave. Esto pudo tener un desenlace fatal”, manifestó.

Fundación Integra activó protocolos y suspendió a trabajadoras mientras avanza la investigación. (Foto IA) (Foto IA/Foto IA)

Fundación Integra activa protocolos y separa a trabajadoras

La Fundación Integra, responsable del jardín infantil, informó que presentó la denuncia ante la Fiscalía local el 20 de octubre, lo que dio inicio a la investigación penal. La institución comunicó que activó los protocolos internos por presunta vulneración de derechos y que cinco trabajadoras fueron separadas de sus funciones mientras avanza el proceso.

También confirmaron los resultados positivos a una sustancia farmacológica en cinco niñas y niños, aunque no entregaron detalles por tratarse de información reservada de la investigación. La fundación aseguró que las familias están recibiendo acompañamiento psicológico, social y jurídico.

Nota realizada con ayuda de IA.