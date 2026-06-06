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El papa León XIV reveló cuál es su equipo preferido en España

Aficionados del Real Madrid y el Barcelona desean saber si su equipo es el chineado del sumo pontífice

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Por AFP

“El papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”, aseveró con humor León XIV este sábado, cuando comenzó una visita de siete días a España, donde tendrá un multitudinario encuentro con fieles en el estadio Santiago Bernabéu.

El pontífice respondió a una periodista que le dijo en el avión que lo trajo a Madrid que la gran pregunta del viaje era si el papa era del Real Madrid o del Barcelona.

Papa León
El papa León XIV ahora se encuentra de visita en España. AFP (ANDREAS SOLARO/AFP)

“Eso es fácil. El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”, dijo León XIV con una sonrisa, haciendo referencia a su apellido.

En el Mundial, que empieza la semana próxima, “sin duda apoyaré a Estados Unidos, aunque no estoy seguro de cuántos partidos podré ver”, dijo el papa, de nacionalidad estadounidense y peruana. Perú no se ha clasificado.

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León XIV llegó la mañana del sábado para comenzar su visita a España, que lo llevará por Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

El delantero brasileño del Barcelona #11 Raphinha (izq.) y el delantero brasileño del Real Madrid #07 Vinicius Junior disputan el balón durante la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el estadio King Abdullah, en Yeda, el 11 de enero de 2026. (Foto: Haitham AL-SHUKAIRI / AFP)
La disputa por la preferencia deportiva del papa se la llevó el Real Madrid ante el Barcelona. AFP (HAITHAM AL-SHUKAIRI/AFP)

Entre los diferentes actos masivos que tiene previsto, el lunes por la tarde tendrá un encuentro con miembros de las distintas diócesis de Madrid en el estadio del Real Madrid, el Bernabéu.

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AFP

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