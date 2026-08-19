El truco con un solo ingrediente para limpiar la pantalla del televisor y dejarla reluciente

Con agua y un paño de microfibra puede limpiar la pantalla del televisor sin recurrir a productos especiales. (Albert Marin)

La pantalla del televisor puede acumular polvo, huellas y pequeñas manchas que terminan afectando su apariencia, pero no hace falta gastar dinero en productos especiales para mantenerla limpia.

Un método sencillo consiste en utilizar agua y un paño de microfibra, siempre que la limpieza se haga con cuidado y sin aplicar el líquido directamente sobre la pantalla.

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¿Cómo limpiar la pantalla del televisor?

Según la Revista Semana, antes de comenzar, lo recomendable es apagar y desconectar el televisor y esperar a que la pantalla esté completamente fría.

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Después, tome un paño de microfibra limpio y humedézcalo ligeramente con agua. El paño debe quedar húmedo, pero no empapado.

La pantalla del televisor debe limpiarse con movimientos suaves y sin aplicar el líquido directamente sobre ella. (Albert Marin)

Páselo suavemente por la superficie de la pantalla, sin ejercer presión y con movimientos delicados para retirar el polvo y las manchas.

Si encuentra una zona con una mancha más difícil de quitar, puede volver a pasar el paño ligeramente húmedo, siempre con suavidad.

Una vez terminada la limpieza, utilice otra parte seca del paño de microfibra para retirar cualquier resto de humedad.

Lo que debe evitar

Uno de los errores más comunes es rociar directamente productos o agua sobre la pantalla. Esto puede hacer que el líquido llegue a los bordes del televisor y provoque daños.

También es mejor evitar productos de limpieza domésticos, alcohol, limpiavidrios y sustancias abrasivas, ya que las pantallas modernas tienen superficies delicadas que pueden deteriorarse con productos inadecuados.

Tampoco conviene utilizar toallas de papel, servilletas u otros materiales que puedan dejar residuos o rayar la superficie.

Un cuidado sencillo puede hacer la diferencia

Limpiar el televisor con frecuencia ayuda a evitar que el polvo y las huellas se acumulen. Además, hacerlo de la manera correcta permite conservar la pantalla en mejores condiciones sin necesidad de recurrir a una larga lista de productos.

La clave está en usar muy poca humedad, un paño adecuado y movimientos suaves.

Así que, antes de comprar un limpiador especial para el televisor, puede probar este método sencillo con un ingrediente que todos tienen en casa: agua.