En este país pagan una millonada para que los jóvenes tengan un hijo

Singapur está dispuesto a invertir millones para que formar una familia represente una menor carga económica.

El país anunció un amplio paquete de beneficios ante la preocupante caída de los nacimientos. Las ayudas acumuladas por cada hijo pueden superar los ₡22 millones.

El primer ministro Lawrence Wong presentó las medidas durante el National Day Rally 2026. El plan contempla cerca de S$70.000 por niño a lo largo de diferentes etapas de su crecimiento.

Tomando como referencia que esos S$70.000 corresponden aproximadamente a US$52.800 y utilizando el tipo de cambio de ₡448 por dólar, se obtiene que el paquete equivale a unos ₡23,6 millones.

Eso sí, el gobierno no entrega toda esa millonada de una sola vez ni se trata simplemente de pagarles a las personas por tener un bebé. El monto reúne bonos, cuentas para los menores, atención médica, créditos infantiles y apoyo educativo distribuido durante años.

¿Por qué Singapur está ofreciendo tanto?

Singapur aumentará los beneficios económicos para las familias ante la fuerte caída de su tasa de fecundidad. (Chatgpt/Chatgpt)

Detrás de la llamativa medida, existe un problema demográfico que preocupa a las autoridades.

En 2025, Singapur registró una tasa global de fecundidad de apenas 0,87 hijos por mujer, muy lejos de los 2,1 considerados necesarios para alcanzar el reemplazo generacional.

Por ello, el gobierno pretende disminuir algunos de los gastos que enfrentan las parejas cuando deciden tener hijos.

Entre las ayudas aparece un Baby Gift de S$10.000, entregado en efectivo al nacimiento. También se contemplan S$5.000 para MediSave del recién nacido, otros S$5.000 iniciales para una Cuenta de Desarrollo Infantil y hasta S$5.000 adicionales mediante aportes equivalentes del gobierno.

Según El Tiempo, otro de los beneficios corresponde a S$2.000 anuales durante 16 años en créditos infantiles y cuando el joven cumpla 17 años, están previstos otros S$10.000 destinados a educación superior.

Las ayudas van más allá del dinero

El paquete también busca reducir el costo del cuidado infantil y dar más tiempo a los padres trabajadores para atender a sus hijos.

Cada padre tendrá derecho a 8 días anuales de permiso si tiene un hijo ciudadano menor de 12 años; 10 días si tiene dos hijos; y 12 días si tiene tres o más hijos.

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Los beneficios no estarán condicionados al orden de nacimiento, pues cada niño con ciudadanía singapurense tendrá acceso al mismo nivel de apoyo.

Las medidas se implementarán progresivamente durante los próximos años y también alcanzarán a determinadas familias cuyos hijos ya tienen entre 1 y 17 años.

Con una fecundidad de apenas 0,87 hijos por mujer, Singapur intenta así enfrentar un problema que va mucho más allá de entregar dinero: cada vez nacen menos niños y el país busca convencer a las nuevas generaciones de que formar una familia sea económicamente más viable.