Escándalo en Walmart: hombre compró pantalla de 70 pulgadas en solo $30 por error del sistema

Cliente en Walmart de Ciudad del Carmen con una pantalla de 70 pulgadas tras error en el precio.Fotos: Mayela Lpez (Filnes ilustrativos)

En el Walmart de Ciudad del Carmen, México, un cliente se aprovechó de lo que parecía ser un error de sistema y compró una pantalla de 70 pulgadas en tan solo 547 pesos mexicanos, equivalentes a ₡15.633 colones costarricenses o US30.

El momento quedó grabado y se volvió viral

El incidente fue captado en video por otros compradores que estaban presentes en la tienda. En las imágenes, que ya circulan ampliamente en redes sociales, se observa la tensión entre el cliente, los empleados y la policía.

El material audiovisual convirtió la escena en un tema viral, con miles de usuarios opinando sobre si Walmart debió respetar el precio o no.

Reacción de empleados y clientes

Policía intervino en Walmart luego de que un hombre comprara una televisión a precio irrisorio (Fines ilustrativos) (albert marin)

Los trabajadores intentaron impedir la venta al alegar que era un error evidente del sistema, pero el comprador insistió y consiguió salir del local con la pantalla. Esto generó caos en la tienda, ya que otros clientes reclamaron el mismo derecho de adquirir el televisor al precio registrado.

LEA MÁS: Hombre fue con su esposa a su tratamiento contra el cáncer, compró un billete de lotería y se ganó el premio mayor

Intervención policial y paso a Fiscalía

La situación se tornó tan intensa que fue necesaria la presencia de la policía. Finalmente, el comprador terminó en la Fiscalía de Ciudad del Carmen con todo y televisor, lo que elevó la polémica al plano judicial.

Debate abierto en redes sociales

El caso no solo encendió la discusión sobre el derecho del consumidor, también puso sobre la mesa la responsabilidad de las cadenas comerciales ante fallas tecnológicas. En redes, la pregunta se repite: ¿deben los comercios respetar precios erróneos?

LEA MÁS: Hombre realizó compra barata en Temu y terminó con una multa muy alta

Caos en Walmart: compradores reclaman tras ver cómo un cliente se llevó pantalla en ₡15.633. (Fines ilustrativos) (albert marin)