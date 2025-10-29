Escapa mono de laboratorio infectado con peligrosas enfermedades tras accidente de camión en EE. UU.

Un mono de laboratorio portador de hepatitis, herpes y covid-19 escapó tras un accidente de tránsito ocurrido el martes 28 de octubre en el condado de Jasper, en el estado de Mississippi, Estados Unidos, informaron las autoridades. El hecho provocó una alerta sanitaria y la movilización de equipos especializados, según reportó El Tiempo de Colombia.

Autoridades de Estados Unidos buscan al mono de laboratorio que escapó tras un accidente en Mississippi. (Imagen generada con IA con fines ilustrativos) (Gemini /Gemini)

El accidente y la búsqueda

El camión implicado transportaba 21 macacos rhesus pertenecientes a la Universidad de Tulane, que eran llevados hacia un centro de investigación en Florida. El vehículo se volcó en la autopista Interestatal 59, provocando que varios animales se escaparan.Las autoridades locales confirmaron que la mayoría de los ejemplares fueron recapturados, aunque al menos uno continúa desaparecido.

Advertencia a la población

El sheriff Randy Johnson pidió a los residentes evitar cualquier intento de acercamiento. “No intenten capturar ni tocar a estos monos”, declaró. “Pueden ser agresivos y transmitir enfermedades como la hepatitis C, el herpes y la COVID-19”.El Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi trabaja junto con la policía local y una empresa de control animal en la búsqueda del ejemplar fugado.

El mono de laboratorio fugado está infectado con hepatitis, herpes y covid-19. (Imagen generada con IA con fines ilustrativos) (ChatGPT/ChatGPT)

Medidas de seguridad y limpieza del área

Por motivos de bioseguridad, cinco de los 21 monos fueron sacrificados. Especialistas de la Universidad de Tulane acudieron al sitio del accidente para colaborar en la recuperación de los animales y en la descontaminación del área.La Interestatal 59 sigue parcialmente cerrada mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de riesgos sanitarios. Las autoridades informaron que el operativo se mantendrá hasta garantizar la seguridad de la zona.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.