Rescatan un carro que estuvo en un depósito de chatarra por 50 años y lo venden en más de un millón de dólares

Durante casi medio siglo, un carro Lamborghini Miura P400 permaneció cubierto de polvo en un depósito de autos en Los Ángeles, Estados Unidos. Por años se creyó que el vehículo había sido destruido en un accidente, pero la realidad reveló una historia distinta: el superdeportivo había sobrevivido al olvido y se convirtió en uno de los descubrimientos más notables del mundo automotor.

El modelo, uno de los 275 ejemplares fabricados entre 1966 y 1970, fue encontrado en una propiedad del coleccionista Rudi Klein, famoso por mantener en secreto su exclusiva colección de Ferrari, Aston Martin y Lamborghini. Entre ellos, reposaba el chasis número 3417, protagonista de esta historia.

El Lamborghini Miura P400 fue hallado intacto tras 46 años oculto en Los Ángeles. Foto: Redes Sociales. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

De Italia a California: un viaje inesperado

El automóvil, originalmente pintado en Giallo Miura (amarillo intenso) con interior en azul, fue entregado nuevo en marzo de 1968 al concesionario Lamborcar en Italia. Según los registros, fue adquirido por un único comprador identificado como “señor Zampolli”, nombre que algunos expertos asocian con Claudio Zampolli, exingeniero y piloto de pruebas de Lamborghini, quien años más tarde fundaría la marca Cizeta.

Este vínculo explicaría cómo el vehículo terminó en manos del coleccionista Klein en California a finales de los años setenta. En marzo de 1978 fue visto por última vez, ya pintado de color verde agua, en el taller Porsche Foreign Auto Wrecking. Desde entonces, desapareció del radar durante 46 años.

Un Miura detenido en el tiempo

Solo se fabricaron 275 unidades del Miura entre 1966 y 1970, convirtiéndolo en una joya de colección. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Cuando el automóvil reapareció, los expertos de RM Sotheby’s confirmaron su autenticidad: los números de chasis, motor y carrocería coincidían con los del Miura número 3417, el ejemplar de producción 159.

A pesar del paso del tiempo, el auto conserva su motor V12 original y gran parte de sus componentes intactos, lo que elevó su valor en el mercado de coleccionistas. La casa subastadora informó que el vehículo fue vendido por más de un millón de dólares, y que su nuevo propietario, cuya identidad permanece en reserva, planea restaurarlo para exhibirlo en concursos internacionales.

El hallazgo reafirma el estatus del Lamborghini Miura como uno de los modelos más icónicos y deseados en la historia del automovilismo, símbolo de una época dorada de diseño y potencia italiana.

