Esta es la vitamina que reduce el cansancio y mejora el sueño, según la ciencia

La fatiga crónica y las dificultades para conciliar el sueño afectan a millones de adultos. Según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, la vitamina B12 es esencial para recuperar energía, regular el descanso nocturno y mejorar la función del sistema nervioso.

Su déficit genera cansancio extremo y afecta la concentración. (Canva/Composición de Canva)

La vitamina clave para combatir el cansancio

Estudios recientes indican que la vitamina B12 participa directamente en la producción de melatonina, la hormona que prepara al cuerpo para dormir. Consumirla por la noche favorece una transición natural hacia el descanso y ayuda a mantener un ritmo circadiano estable.

Su déficit puede generar agotamiento físico, debilidad muscular y dificultad para concentrarse. Una dieta desequilibrada o problemas de absorción suelen ser las causas más frecuentes, lo que deriva en cansancio persistente aun cuando se duerme lo suficiente.

Funciones esenciales en el cuerpo

El NIH destaca que la B12 interviene en la formación de glóbulos rojos, previniendo la anemia megaloblástica asociada a fatiga extrema. También participa en la síntesis del ADN, en la reparación celular y en la protección del sistema nervioso central.

Mantener niveles adecuados mejora la función cognitiva, protege la memoria y previene trastornos neurológicos. Una carencia prolongada puede afectar el rendimiento intelectual y la capacidad de procesamiento.

La Vitamina B12 regula el ritmo circadiano y favorece el descanso nocturno. (Canva/Composición de Canva)

Beneficios para corazón y energía

La vitamina B12 ayuda a reducir los niveles de homocisteína, un aminoácido relacionado con el riesgo cardiovascular. Además, favorece el metabolismo energético, permitiendo que el cuerpo convierta nutrientes en combustible de manera eficiente.

Los alimentos de origen animal, como carnes, pescados, huevos y lácteos, aportan las cantidades necesarias para un adulto. Sin embargo, quienes presentan dificultades de absorción podrían requerir suplementación bajo supervisión médica.

