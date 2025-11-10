Internacionales

Estas 7 ciudades de Latinoamérica están entre las mejores 100 del mundo

El informe World’s Best Cities 2026, elaborado por la consultora Resonance Consultancy, incluyó a siete ciudades latinoamericanas entre las 100 mejores del mundo

Por El Tiempo / Colombia / GDA

El nuevo ranking World’s Best Cities 2026, publicado por la consultora internacional Resonance Consultancy, destacó a siete ciudades latinoamericanas dentro del listado de las 100 mejores ciudades del planeta para vivir, visitar e invertir.

El estudio evaluó a urbes con más de un millón de habitantes y consideró aspectos como habitabilidad, atractivo cultural, prosperidad, infraestructura y percepción internacional. Para elaborarlo, la firma empleó su sistema Place Power Score, basado en datos estadísticos, contenido en redes sociales y la opinión de más de 21.000 personas en 31 países.

En el top global, Londres, Nueva York, París, Tokio y Madrid ocupan los primeros cinco puestos.

El Palacio de Bellas Artes es uno de los íconos de Ciudad de México. Foto: Eric Quirós
Ciudad de México lidera la región como la mejor ciudad latinoamericana en el ranking.. Foto: Eric Quirós

Las 7 ciudades latinoamericanas del ranking

  • Ciudad de México (puesto 30) Fue la mejor posicionada de la región gracias a su riqueza cultural e histórica, su amplia oferta de museos, gastronomía, vida nocturna y un ecosistema tecnológico en crecimiento.
  • Buenos Aires (puesto 39) La capital argentina fue valorada por su arquitectura europea, su vibrante escena cultural, el arte urbano y una gastronomía reconocida a nivel mundial.

Argentina
La capital argentina fue valorada por su arquitectura europea
  • Río de Janeiro (puesto 42) Destacó por su entorno natural privilegiado y su atractivo turístico global, con íconos como el Cristo Redentor y las playas de Copacabana e Ipanema.
  • Bogotá (puesto 51) La capital de Colombia se consolidó como centro económico y cultural en crecimiento. El estudio resaltó sus avances en infraestructura urbana, su escena artística y musical, la conectividad aérea y su fortaleza en educación.
  • Lima (puesto 65) Fue reconocida por su renombrada gastronomía internacional, su dinamismo económico y la combinación de modernidad con patrimonio histórico.
  • Santiago de Chile (puesto 75) Destacó por su estabilidad económica, su calidad de vida, desarrollo urbano y su papel como centro financiero regional.
  • Medellín (puesto 76) Cerrando la lista regional, Medellín fue destacada por su transformación urbana y social, pasando de una imagen conflictiva a ser modelo de innovación tecnológica y movilidad sostenible.

Medellín
Bogotá y Medellín destacan entre las siete ciudades latinoamericanas del listado. (Canva /Canva)
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

