Estas son las 30 mentes más influyentes de Centroamérica según Forbes

En medio de una era marcada por los avances tecnológicos y sus impactos en la comunicación, Forbes y la firma global HORSE Consulting se aliaron para crear un ranking que mide la capacidad de influencia de los líderes empresariales en Centroamérica.

Este listado, denominado “100 Mentes Influyentes (Thought Leaders 100)”, reconoce a quienes impulsan la transformación de sus mercados y promueven un estilo de liderazgo contemporáneo, conectado con las demandas de las audiencias.

El objetivo del ranking es visibilizar a los protagonistas de una nueva era de liderazgo, basada en la influencia, la transparencia y la conexión con el entorno.

Un ranking basado en Big Data

El listado fue elaborado con base en el Eminence Score, una metodología desarrollada por HORSE que permite comprender el posicionamiento público de los líderes a partir de datos.

El software Charlie, basado en inteligencia artificial, analizó miles de datos de empresas, ejecutivos y organizaciones a nivel global, provenientes de fuentes públicas que generan engagement. En total se estudiaron más de 4 millones de artículos periodísticos, 90.000 publicaciones en X (antes Twitter), 100.000 en LinkedIn y 240.000 interacciones en redes sociales, entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

El análisis abarcó Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, evaluando narrativas, consistencia, relevancia y perspectiva. Se midieron tres parámetros: CEO Positioning (1.500 pts), Digital Engagement (1.000 pts) y Media Presence (1.000 pts).

Los principios del liderazgo por influencia

HORSE define tres pilares fundamentales del Thought Leadership:

Narrativa memorable: un líder debe conectar su historia con los temas que importan a las personas y contribuir a las prioridades del negocio.

un líder debe conectar su historia con los temas que importan a las personas y contribuir a las prioridades del negocio. Consistencia en los canales: mantener coherencia en el mensaje a través de diferentes medios.

mantener coherencia en el mensaje a través de diferentes medios. Persistencia en el tiempo: sostener la comunicación y el posicionamiento de manera constante.

El estudio demuestra que el liderazgo efectivo se construye a partir de la coherencia y la continuidad, más que de la frecuencia de publicaciones.

Centroamérica: una región con amplio potencial

El ranking señala que los CEOs centroamericanos muestran menor actividad en redes sociales en comparación con sus pares de Brasil, México o Argentina.

Aunque el 99% de los ejecutivos tiene presencia en LinkedIn, la actividad es baja: en promedio, los líderes de la región cuentan con 6.000 seguidores, frente a los 30.000 de Brasil o los 15.000 de México y Argentina.

En X (antes Twitter), apenas el 11% de los líderes del listado posee una cuenta activa, y solo uno —Pedro Heilbron— registra actividad. Esta cifra es de 10 a 15 veces menor que en los países sudamericanos analizados.

No obstante, el estudio también revela una mayor participación femenina, alcanzando el 25% de las posiciones del ranking, por encima del promedio de Latinoamérica y Estados Unidos (20%).

Costa Rica lidera el listado con la mayor cantidad de ejecutivos destacados, consolidándose como un hub regional de innovación, sostenibilidad y talento. Los resultados también reflejan que el país es pionero en liderazgo femenino y en el desarrollo de estrategias empresariales alineadas con los valores de las nuevas generaciones.

Estas son las 30 mentes más influyentes de Centroamérica según Forbes

Laura López, gerente general de Procomer Costa Rica – Eminence Score: 1980 Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Costa Rica – 1930 Juan José Gutiérrez Mayorga, presidente de CMI Alimentos (Corporación Multi Inversiones), Guatemala – 1930 Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, Panamá José Raúl González Merlo, CEO de Cementos Progreso, Guatemala – 1890 Rodolfo Tabash, presidente y CEO de BAC International Bank, Costa Rica – 1830 Rolando Carvajal, CEO de FIFCO, Costa Rica – 1780 Kristine Matheson, Cluster Lead de Mastercard Centroamérica, Costa Rica – 1780 Miguel Bolinaga Serfaty, presidente de AES Panamá, Panamá – 1690 Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del Grupo ICE, Costa Rica – 1690 Alejandro Rubinstein, CEO de Grupo Purdy, Costa Rica – 1680 Rodrigo Tona, CEO de Grupo Ternova, El Salvador – 1660 Cristina Ronski, CEO de Walmart Centroamérica, Costa Rica – 1590 Claudia Kattan-Jordan, vicepresidenta de Crowley para Centroamérica, México y Panamá, Honduras – 1580 Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banistmo, Panamá – 1560 Álvaro Soto Monge, gerente general de la división farmacéutica de Roche Centroamérica, Caribe y Venezuela, Costa Rica – 1550 Carla Coghi Rivera, presidenta del consejo de administración de Deloitte Spanish Latin America, Costa Rica – 1520 Ileana Rojas, vicepresidenta global de ingeniería de diseño en Intel, Costa Rica – 1500 Niurka Montero, gerente general de Dell Technologies Panamá y presidenta de la AmCham Panamá, Panamá – 1490 Juan José De Dios Morales, CEO de Tigo Panamá, Panamá – 1480 Enrique Crespo del Valle, CEO de CMI Capital, Guatemala – 1470 John Rozo Uribe, gerente general de Unibank Panamá, Panamá – 1410 Fabián Salazar, CEO de GFT Technologies en Centroamérica y el Caribe, Costa Rica – 1390 Louis Balat Joseph, presidente de operaciones de la zona centro de Coca-Cola América Latina, Costa Rica – 1380 Ineke Geesink, gerente país de Microsoft Costa Rica, Costa Rica – 1370 Pablo Wiechers, CEO y presidente de Nestlé Centroamérica, Panamá – 1360 Juan Felipe Isaza García, vicepresidente y director general de mercados empresariales LATAM en Kimberly-Clark, Costa Rica – 1330 Jerri Liu, director de operaciones de Coca-Cola FEMSA Centroamérica Sur, Costa Rica – 1280 Arturo Giacomin Zuñiga, presidente ejecutivo del Banco Davivienda, Costa Rica – 1270 Hermann F. Girón Delery, gerente general de Seguros El Roble, Guatemala – 1250

