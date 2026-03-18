Este es el examen que deben hacerse fumadores y exfumadores: podría salvarle la vida

¿Usted fuma o fumó por años? Ojo, porque hay un examen que podría marcar la diferencia entre detectar a tiempo un problema serio o llevarse una sorpresa muy dura.

El cardiólogo Jorge Tartaglione fue claro y sin rodeos: “El tabaquismo produce la misma adicción que la cocaína, pero es socialmente aceptado”. Así arrancó su explicación, donde también soltó una recomendación clave para quienes tienen historial con el cigarro.

El médico también explicó que no solo el fumador corre riesgos. (Shutterstock)

Según el especialista, las personas que fumaron durante muchos años —aunque hayan dejado el hábito hace tiempo— deberían hacerse una tomografía computarizada de baja intensidad, un estudio que permite detectar a tiempo tumores o nódulos en los pulmones.

“Este examen puede salvarle la vida”, advirtió.

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Una historia que pega

Para que se entienda la gravedad del asunto, el doctor contó algo muy personal: su propio padre murió de cáncer de pulmón por fumar.

El médico también explicó que no solo el fumador corre riesgos. Hay tres tipos de exposición:

El fumador directo

El fumador pasivo (familiares o personas cercanas)

Y el llamado “tercera mano”: por ejemplo, cuando usted duerme en un cuarto donde alguien fumó, ya que las sustancias quedan en paredes y superficies hasta por nueve meses.

Fumar

Lo que pasa cuando deja el cigarro

Dejar de fumar sí tiene efectos positivos, y bastante rápidos:

En 20 minutos , la frecuencia cardíaca se normaliza.

, la frecuencia cardíaca se normaliza. En 2 días , mejora la capacidad pulmonar.

, mejora la capacidad pulmonar. En 3 años , el riesgo de infarto baja al nivel de alguien que nunca fumó.

, el riesgo de infarto baja al nivel de alguien que nunca fumó. Entre 10 y 15 años, el riesgo de cáncer de pulmón también se reduce significativamente.

Lo más difícil: dar el primer paso

“Todo mundo sabe que fumar es malo, pero lo complicado es hacer el clic”, explicó el doctor.

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Eso sí, dejó un mensaje esperanzador: aunque cueste, se puede lograr. Incluso contó el caso de una paciente que lo intentó varias veces hasta que finalmente lo consiguió.

“Entre más veces lo intente, más cerca está de lograrlo”, aseguró.